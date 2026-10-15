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Phát hiện 3 người rao bán vé miễn phí Lễ hội Mường Lò trên mạng xã hội

Thứ Năm, 21:25, 15/10/2026
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VOV.VN - Ngày 15/10, Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai liên tiếp phát hiện 2 vụ việc với 3 người có hành vi rao bán vé vào cửa Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò vốn được Ban Tổ chức phát hành miễn phí. 

 

Theo thông tin ban đầu, 3 người liên quan gồm H.V.P (trú tại phường Cầu Thia), P.H.H (trú tại phường Trung Tâm) và N.T.N.Q (trú tại phường Nghĩa Lộ). Những người này đã xếp hàng nhận vé miễn phí khu vực khán đài C do Ban Tổ chức phát hành, sau đó đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm người mua nhằm kiếm lời.

phat hien 3 nguoi rao ban ve mien phi le hoi muong lo tren mang xa hoi hinh anh 1
Công an phường Trung Tâm phát hiện các trường hợp rao bán vé miễn phí Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò trên mạng xã hội.

Các vé được rao bán cho khách du lịch với giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/vé. Hiện Công an phường Trung Tâm đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò khai mạc vào tối 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, là sự kiện văn hóa thu hút rất đông nhân dân và du khách. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã phát hết số vé nhưng vẫn còn rất nhiều người có nhu cầu vào xem đêm hội. Điều này dẫn đến việc một số cá nhân lợi dụng chính sách phát vé miễn phí để rao bán.  

phat hien 3 nguoi rao ban ve mien phi le hoi muong lo tren mang xa hoi hinh anh 2
Vé vào cửa được Ban Tổ chức phát hành miễn phí nhưng bị rao bán với giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/vé.

Công an phường Trung Tâm và các xã phường vùng Mường Lò khuyến cáo, người dân và du khách nâng cao cảnh giác với các bài đăng rao bán vé lễ hội trên các nền tảng mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu rao bán vé miễn phí để trục lợi hoặc thông tin có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Việc mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành quy định sẽ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng hình ảnh Mường Lò văn minh, thân thiện, an toàn trong mùa lễ hội.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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