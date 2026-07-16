English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá ổ nhóm thuê nhà ở Bắc Ninh chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán kiếm lời

Thứ Năm, 12:18, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 9 đối tượng thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để tổ chức chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh  đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại địa bàn xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai phương án đấu tranh. 

triet pha o nhom thue nha o bac ninh chiem doat tai khoan facebook de ban kiem loi hinh anh 1
Tang vật thu giữ

Ngày 10/7, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Trần Văn L, sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài, sinh năm 2002; Triệu Hồng Sơn, sinh năm 2001; Bùi Công Minh, sinh năm 2002; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 2002; Tạ Anh Quân, sinh năm 1997; Trần Trung Kiên, sinh năm 2003; Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1998, đều trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Nam Khánh, sinh năm 2003 và Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 2002, đều trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. 

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe mô tô; 10 điện thoại di động các loại.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an xác định: Khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh có quen biết nhau trong quá trình làm thuê công việc chạy quảng cáo trên mạng máy tính tại thành phố Hà Nội. Nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo nên khoảng đầu tháng 2/2026, Toàn đã nảy sinh việc tìm địa điểm, thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Toàn bàn và rủ Ngọc Anh tham gia cùng và được Ngọc Anh đồng ý. 

triet pha o nhom thue nha o bac ninh chiem doat tai khoan facebook de ban kiem loi hinh anh 2
Các đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng tháng 2/2026, Toàn và Ngọc Anh thuê nhà của anh Trần Văn L. làm địa điểm đặt máy tính và trang thiết bị mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người nhằm bán kiếm lời. Đối tượng Toàn bỏ chi phí đầu tư máy tính, thiết bị mạng, tuyển nhân viên làm việc, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước; đồng thời, bán tài khoản chiếm đoạt được trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram. Còn đối tượng Ngọc Anh chịu trách nhiệm làm hợp đồng thuê địa điểm, tuyển nhân viên, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên thực hiện các bước, thao tác để chiếm đoạt tài khoản Facebook. 

Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước Châu Âu. Các đối tượng sử dụng các nhóm chat trên Telegram để trao đổi công việc. 

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, từ ngày 04/7/2026 đến ngày 10/7/2026, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập, sử dụng của 64 tài khoản Facebook. 

Từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc giao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng ở trên về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương củng cố, thu thập tài liệu, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng
Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường
Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh
Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm tại một quán ăn ở xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), nam thanh niên 20 tuổi đã dùng bát sành đập nhiều lần vào mặt đối phương, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

Mâu thuẫn khi ăn đêm, nam thanh niên đánh người tại quán ăn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm tại một quán ăn ở xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), nam thanh niên 20 tuổi đã dùng bát sành đập nhiều lần vào mặt đối phương, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng
Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

VOV.VN - Lợi dụng nhà dân kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa và camera giám sát để che giấu hoạt động, một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá.

Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

VOV.VN - Lợi dụng nhà dân kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa và camera giám sát để che giấu hoạt động, một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá.

Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh
Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ sau hai ngày điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp chiếc tài sản xe máy.

Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chỉ sau hai ngày điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp chiếc tài sản xe máy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật