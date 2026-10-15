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Triệu tập thêm 17 đối tượng vụ đoàn xe máy náo loạn sân Mỹ Đình, Hà Nội

Thứ Năm, 09:55, 15/10/2026
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VOV.VN - Liên quan nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 11 và 12/10, Công an Hà Nội đã triệu tập thêm 17 người để xác minh, xử lý.

Triệu tập tổng cộng 25 người liên quan

Ngày 15/10, Công an Hà Nội cho biết, liên quan vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm đang phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, truy xét những người liên quan.

Trước đó, lực lượng chức năng đã triệu tập 8 người để làm việc. Đến ngày 14/10, Công an phường Từ Liêm tiếp tục triệu tập thêm 17 người, gồm 16 người ở Hà Nội và một người sinh năm 2003, trú tại tỉnh Phú Thọ.

Những người được triệu tập chủ yếu sinh trong giai đoạn 2007-2010. Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

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Lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Trước đó, rạng sáng 12/10, một nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nhiều vòng quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua xác minh ban đầu, những người bị triệu tập khai nhận đã xem các nội dung trên mạng xã hội TikTok liên quan đến việc tụ tập, đua xe tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, sau đó rủ nhau điều khiển xe máy đến đây.

Tại khu vực trước sân vận động, nhóm thanh niên nhập vào một nhóm hơn 10 xe máy. Có trường hợp chở 2-3 người trên một xe, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và di chuyển nhiều vòng trên đường.

Hành vi này gây mất trật tự công cộng, đồng thời đe dọa an toàn của những người tham gia và người dân lưu thông trên đường.

Hiện Công an phường Từ Liêm tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội truy xét những người có liên quan, củng cố tài liệu và làm rõ hành vi vi phạm.

 

Danh Thiết/VOV.VN
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