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Truy tìm thủ phạm vụ trộm 17 điện thoại qua nhiều tỉnh, thành sau hơn 1 năm

Thứ Năm, 16:13, 15/10/2026
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VOV.VN - Sau hơn 1 năm truy xét qua nhiều tỉnh, thành phố, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ hai đối tượng trộm 17 điện thoại tại cửa hàng Thế giới di động, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều”.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ Lã Hoàng Sơn (SN 1996, trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng), đối tượng còn lại trong vụ trộm 17 điện thoại di động tại cửa hàng Thế giới di động ở phường Phổ Yên. Trước đó, Phạm Trung Thành (SN 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) cũng đã bị bắt giữ.

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Cán bộ công an lấy lời khai Lã Hoàng Sơn

Phá cửa hàng trong đêm, lấy 17 điện thoại

Theo đó, khoảng 2h25 ngày 9/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai người khả nghi đi ra từ cửa hàng Thế giới di động tại số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy xét. Tại hiện trường, các ổ khóa bị phá, cửa cuốn bị kéo lên khoảng 1m, cửa kính và tủ kính vỡ thành nhiều mảnh. Kiểm tra tài sản, cơ quan chức năng xác định 17 điện thoại di động, chủ yếu là dòng iPhone, đã bị lấy trộm, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án về các hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra vào ban đêm, chỉ có một nhân chứng nhìn thấy thoáng qua hai đối tượng rời khỏi cửa hàng. Các nguồn tin thu thập được ít, rời rạc, trong khi những người liên quan đến việc mua bán điện thoại cũng không nắm rõ danh tính, nơi cư trú của người bán.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố, rà soát các khu dân cư, khu công nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, mua bán điện thoại để lần theo dấu vết.

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Vị trí Lã Hoàng Sơn cậy cửa đột nhập vào trộm tài sản

Lần theo dấu vết điện thoại bị trộm

Giữa tháng 9/2025, trinh sát phát hiện một số giao dịch mua bán điện thoại tại khu vực phường Xuân Đỉnh, Hà Nội có thông tin trùng khớp với nhận định về đối tượng và tài sản bị mất trộm. Một số điện thoại đã được kích hoạt, đưa vào sử dụng.

Từ dữ liệu người dùng, người mua bán và các giao dịch sang tay, lực lượng chức năng xác định được cửa hàng đã mua một số điện thoại bị trộm. Tuy nhiên, người bán và chủ cửa hàng chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội, không biết rõ nhân thân của nhau.

Bằng việc tổng hợp thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Phạm Trung Thành là một trong những nghi phạm. Thành không sinh sống tại quê nhà mà thường ở Hà Nội, nơi cư trú cụ thể không rõ.

Ngày 14/5/2026, khi phát hiện Thành xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản ở Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp cận, mời đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản tại cửa hàng Thế giới di động. Cơ quan điều tra sau đó khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Thành.

Từ lời khai của Thành, cơ quan điều tra xác định đối tượng cùng tham gia vụ trộm là Lã Hoàng Sơn. Hai người quen nhau qua nhóm Facebook có tên “Hội vỡ nợ muốn làm liều”, sau đó bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

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Lã Hoàng Sơn đập vỡ 2 tủ kính để lấy điện thoại

Truy bắt nghi phạm từ Hà Nội vào TP.HCM

Quá trình xác minh cho thấy Sơn không có nơi cư trú ổn định, không có nghề nghiệp ổn định và đã lâu không về nhà. Khi lực lượng chức năng xác định Sơn di chuyển vào TP.HCM, các trinh sát tiếp tục lần theo hành trình, xác định đối tượng đang làm việc tại phường Tân Hòa.

Ngày 8/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên triệu tập Sơn đến làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 10/10/2026, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Sơn về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo lời khai của hai đối tượng, đầu tháng 9/2025, do nợ nần, cả hai tìm người cùng thực hiện hành vi phạm tội qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều”. Sau khi gặp nhau tại khu vực đường Yên Xá, Hà Nội, hai người thống nhất lên phường Phổ Yên, Thái Nguyên, trộm điện thoại tại các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này.

Hai đối tượng mua xà beng, búa, găng tay và bao tải dứa, nhiều lần đến Phổ Yên thăm dò địa bàn trước khi ra tay.

Khoảng 20h ngày 8/9/2025, cả hai di chuyển từ Hà Nội lên Phổ Yên. Đến khoảng 1h ngày 9/9, chúng phá cửa cuốn, ổ khóa, đập vỡ cửa kính và tủ kính của cửa hàng Thế giới di động, lấy đi 17 điện thoại. Trong đó, Sơn cầm 9 chiếc, Thành cầm 8 chiếc.

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Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn

Sau khi gây án, hai đối tượng mang số điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài. Thành còn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Hai vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, lộ kẻ 5 tiền án

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, công an địa phương liên tiếp làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản. Một đối tượng có 5 tiền án bị bắt cùng 4 máy tính xách tay; đối tượng khác bị khởi tố sau khi trộm 6 gậy golf trị giá khoảng 44 triệu đồng rồi dùng tiền bán tài sản để đánh bạc.

Cao Thắng/VOV.VN
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