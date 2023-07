Không cứu người bị tai nạn, tài xế ở Tiền Giang bị truy tố

Theo kết luận điều tra, khoảng 0h ngày 2/2/2023, ông Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe container chở hàng hóa từ Vĩnh Long đi TP.HCM để giao ở cảng Cát Lái. Khi phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì phát hiện xe bị sự cố, nên tài xế cho xe chạy chậm và dừng lại ở sát làn đường sát dải phân cách để kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn giữa container và ô tô khách. (Ảnh: PV)

Lúc này xe khách 16 chỗ ngồi do tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển chở 11 người lưu thông cùng chiều va chạm với xe container của ông Khởi đang đậu phía trước. Khi xảy ra tai nạn, những người trên xe khách 16 chỗ la lớn, kêu cứu và đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện nhưng ông Khởi không cứu giúp, không trình báo công an mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn này đã làm tài xế xe khách và 3 người khác tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, tài xế xe container Mai Văn Khởi bị cơ quan công an đã bắt tạm giam vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như nêu trên.