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Làm rõ trách nhiệm nhà trường trong vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 14:56, 16/10/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương tử vong sau giờ tan học; đồng thời rà soát công tác quản lý học sinh, bảo đảm an toàn trường học.

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng) bị ngã sau giờ tan học và sau đó tử vong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 13765/VP-VX, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận chính thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống, sơ cấp cứu và trách nhiệm của nhà trường cùng những người liên quan. Kết quả xác minh và đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10.

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Lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé ngã dẫn đến tử vong sau giờ học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương).

UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu ngành Giáo dục thành phố rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh tại các cơ sở giáo dục, nhất là trường mầm non, tiểu học; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý học sinh chờ phụ huynh đón. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế xây dựng hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

UBND phường An Dương có trách nhiệm phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra; chỉ đạo nhà trường thăm hỏi, động viên gia đình học sinh, ổn định tâm lý giáo viên, học sinh và phụ huynh; rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 15/10, sau giờ tan học, cháu N.T.M. (sinh năm 2020), học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương, cùng chị ruột là N.G.L., học sinh lớp 2A4 cùng trường, vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên nhà trường, chờ phụ huynh đến đón. Khoảng 17h15, cháu N.T.M. bị ngã.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan Công an, cháu bị ngã từ ghế đá, đầu va vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Ngay sau sự việc, nhà trường và những người có mặt đã sơ cứu, đưa cháu đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu đã tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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