Xe khách giường nằm chở quá 6 người bị lập biên bản

Một xe khách giường nằm chạy tuyến cố định tại Hải Phòng bị phát hiện chở 52 người, vượt 6 người so với số lượng được phép.

Chiều 7.10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng vừa lập biên bản xử lý một xe khách có hành vi chở quá số người quy định.

Trước đó, lúc 22 giờ 27 ngày 4.10, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo Cục trưởng về một xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định. Thông tin sau đó được chuyển đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 để kiểm tra, xử lý.

Đến 22 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác dừng phương tiện và kiểm đếm trực tiếp. Kết quả, xe chở 52 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 46 người, vượt 6 người. Đây là xe khách giường nằm chạy tuyến cố định có cự ly trên 300 km.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi chở quá số người quy định. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi để người làm công điều khiển xe thực hiện vi phạm.

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