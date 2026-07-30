Xử lý người phụ nữ trộm 59 tờ vé số của người khuyết tật

Ngày 30/7, công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh (SN 1967) ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm vé số của người khuyết tật cùng tang vật

Trước đó, vào ngày 28/7, Công an phường Mỹ Phước Tây tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Nhựt S, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long về việc bị trộm vé số.

Anh S. trình bày, vào ngày 17/7 khi đang ngồi xe lăn bán vé số trên đường Võ Thanh Tâm, đoạn thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước Tây, anh bị một đối tượng nữ điều khiển xe máy biển số 63B1-432.79, đến hỏi anh mua vé số. Lợi dụng lúc anh S. không để ý, đối tượng đã trộm 59 tờ vé số và bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Mỹ Phước Tây tiến hành xác minh và làm việc đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm vé số của anh S.

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