English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý người phụ nữ trộm 59 tờ vé số của người khuyết tật

Thứ Năm, 08:57, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi đang ngồi trên xe lăn bán vé số, anh S bị một đối tượng nữ đến hỏi mua. Lợi dụng lúc anh S. không để ý, đối tượng đã trộm 59 tờ vé số và bỏ trốn.

Ngày 30/7, công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh (SN 1967) ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

xu ly nguoi phu nu trom 59 to ve so cua nguoi khuyet tat hinh anh 1
Đối tượng trộm vé số của người khuyết tật cùng tang vật

Trước đó, vào ngày 28/7, Công an phường Mỹ Phước Tây tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Nhựt S, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long về việc bị trộm vé số.

Anh S. trình bày, vào ngày 17/7 khi đang ngồi xe lăn bán vé số trên đường Võ Thanh Tâm, đoạn thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước Tây, anh bị một đối tượng nữ điều khiển xe máy biển số 63B1-432.79, đến hỏi anh mua vé số. Lợi dụng lúc anh S. không để ý, đối tượng đã trộm 59 tờ vé số và bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Mỹ Phước Tây tiến hành xác minh và làm việc đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm vé số của anh S.

 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt đối tượng trộm 17 điện thoại di động, trị giá gần 700 triệu đồng
Bắt đối tượng trộm 17 điện thoại di động, trị giá gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh tại xã Duy Xuyên trộm cắp 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Bắt đối tượng trộm 17 điện thoại di động, trị giá gần 700 triệu đồng

Bắt đối tượng trộm 17 điện thoại di động, trị giá gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh tại xã Duy Xuyên trộm cắp 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ lĩnh 11 năm tù vì trộm cắp hơn 5 tỷ đồng
Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ lĩnh 11 năm tù vì trộm cắp hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/7, Tòa án nhân dân khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật, sinh năm 1996, trú phường Thanh Thủy, thành phố Huế về tội "Trộm cắp tài sản". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 11 năm tù.

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ lĩnh 11 năm tù vì trộm cắp hơn 5 tỷ đồng

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ lĩnh 11 năm tù vì trộm cắp hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/7, Tòa án nhân dân khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật, sinh năm 1996, trú phường Thanh Thủy, thành phố Huế về tội "Trộm cắp tài sản". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 11 năm tù.

Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội
Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

Cảnh sát 113 bắt nóng kẻ trộm xe máy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ trộm xe máy tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. Tang vật gồm một xe máy Yamaha Sirius và một điện thoại di động đã được thu giữ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật