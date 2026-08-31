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Xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh "bốc đầu", nhóm thanh niên bị xử lý

Thứ Hai, 13:34, 31/08/2026
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VOV.VN - Công an xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai vừa xác minh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhiều thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy thực hiện hành vi “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm trên đoạn đường từ Km113+800 đến Km114, thuộc thôn Long Phúc, xã Phúc Khánh. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Khánh khẩn trương xác minh, truy xét các trường hợp liên quan, đồng thời phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai để làm rõ, xử lý theo quy định.

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Nhóm thanh thiếu niên tại trụ sở công an.

Theo đó, một trường hợp bị xử phạt cảnh cáo và tịch thu xe máy; chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, 5 trường hợp bị xử phạt tổng cộng 2,5 triệu đồng về các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Việc kịp thời xác minh, xử lý vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác nắm tình hình tại cơ sở, tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và trên không gian mạng. Qua đó, lực lượng công an chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi nguy hiểm trong nhóm thanh, thiếu niên.

Công an xã Phúc Khánh khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không thực hiện các hành vi nguy hiểm như “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

PV/VOV-Tây Bắc
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