VOV.VN - Bài hát "Từ một ngã tư đường phố" của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẽ nên bức tranh tươi sáng, rộn rã về nhịp sống xây dựng đất nước. Bài hát do NSƯT Thúy Hà – NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Mùa xuân tình bạn" của nhạc sĩ Trần Đức ngợi ca tình bạn trong sáng, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi gian khó để đón mùa xuân đến. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu nhạc Nga của bài hát "Nụ cười" lan tỏa tinh thần vui tươi lạc quan, đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Hồi tưởng" của nhạc sĩ Hoàng Vân được coi là tác phẩm hợp xướng và khí nhạc kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh, Đội Sơn Ca và dàn hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Em đi giữa biển vàng" là bài hát của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo (thơ: Nguyễn Khoa Đăng) là một trong những ca khúc thiếu nhi xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam, được nhiều thế hệ học sinh yêu thích. Bài hát do Thu Băng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Em bay trong đêm pháo hoa" của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích tựa như một giấc mơ lấp lánh, đưa các em nhỏ bay cao trong niềm vui rộn rã. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.