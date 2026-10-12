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Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Thứ Hai, 19:00, 12/10/2026

Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ

VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.

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PV/VOV.VN
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