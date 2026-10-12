Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ

VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.
VOV.VN - Trong năm học 2026 – 2027, 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời dự kiến có khoảng 350.000 phụ huynh cùng 1,8 triệu học sinh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
VOV.VN - Với việc trao tặng thêm 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trong năm học 2026 – 2027, Honda Việt Nam đã nâng tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn trao tặng cho trẻ em lên tới gần 14 triệu chiếc kể từ năm 2018, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở học sinh lên 89%.
VOV.VN - Nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ngay từ khi bước vào lớp 1, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông.
VOV.VN - Mới đây, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cục Cảnh sát giao thông phát động chương trình trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2026 – 2027, kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh.
VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.