English
/ PODCAST
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh khoản BĐS sụt giảm: Bước lùi tạm thời hay sự điều chỉnh mang tính chu kỳ?

Thứ Sáu, 10:50, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguồn cung tăng, sức mua giảm, tồn kho nhiều là những gì đang diễn ra trên thị trường BĐS trong 9 tháng qua. Thay vì rút khỏi thị trường, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm có pháp lý minh bạch, giá còn dư địa tăng trưởng.

PV/VOV1
Tag: VOV thị trường bất động sản tăng trưởng kinh tế
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"
"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"

VOV.VN - Bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quan điểm nhất quán của Đảng ta là luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Quyết sách ấy đã được thể hiện sâu sắc qua Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"

"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"

VOV.VN - Bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quan điểm nhất quán của Đảng ta là luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Quyết sách ấy đã được thể hiện sâu sắc qua Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Trao đổi trong chương trình đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam của VOV, các khách mời nhấn mạnh rằng việc củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định chính là chìa khóa then chốt để giúp cộng đồng doanh nghiệp dám nghĩ lớn và đầu tư dài hạn.

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Trao đổi trong chương trình đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam của VOV, các khách mời nhấn mạnh rằng việc củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định chính là chìa khóa then chốt để giúp cộng đồng doanh nghiệp dám nghĩ lớn và đầu tư dài hạn.

Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam
Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam

VOV.VN - Không phải cứ bay thấp là được miễn phép, chứng chỉ điều khiển drone do nước ngoài cấp cũng không mặc nhiên có giá trị tại Việt Nam. Thượng tá Phạm Đình Hưng, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu, giải đáp những quy định người sử dụng cần biết.

Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam

Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam

VOV.VN - Không phải cứ bay thấp là được miễn phép, chứng chỉ điều khiển drone do nước ngoài cấp cũng không mặc nhiên có giá trị tại Việt Nam. Thượng tá Phạm Đình Hưng, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu, giải đáp những quy định người sử dụng cần biết.

Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh

VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.

Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh

Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh

VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.

Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ

VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.

Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ

Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ

VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.

KINH TẾ
VĂN HÓA
THỂ THAO
Kể chuyện cho bé
Bài ca đi cùng năm tháng
Đọc truyện đêm khuya