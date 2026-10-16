Thanh khoản BĐS sụt giảm: Bước lùi tạm thời hay sự điều chỉnh mang tính chu kỳ?

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VOV.VN - Bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quan điểm nhất quán của Đảng ta là luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Quyết sách ấy đã được thể hiện sâu sắc qua Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
VOV.VN - Bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quan điểm nhất quán của Đảng ta là luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Quyết sách ấy đã được thể hiện sâu sắc qua Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
VOV.VN - Trao đổi trong chương trình đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam của VOV, các khách mời nhấn mạnh rằng việc củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định chính là chìa khóa then chốt để giúp cộng đồng doanh nghiệp dám nghĩ lớn và đầu tư dài hạn.
VOV.VN - Trao đổi trong chương trình đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam của VOV, các khách mời nhấn mạnh rằng việc củng cố niềm tin, cắt giảm chi phí tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định chính là chìa khóa then chốt để giúp cộng đồng doanh nghiệp dám nghĩ lớn và đầu tư dài hạn.
VOV.VN - Không phải cứ bay thấp là được miễn phép, chứng chỉ điều khiển drone do nước ngoài cấp cũng không mặc nhiên có giá trị tại Việt Nam. Thượng tá Phạm Đình Hưng, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu, giải đáp những quy định người sử dụng cần biết.
VOV.VN - Không phải cứ bay thấp là được miễn phép, chứng chỉ điều khiển drone do nước ngoài cấp cũng không mặc nhiên có giá trị tại Việt Nam. Thượng tá Phạm Đình Hưng, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu, giải đáp những quy định người sử dụng cần biết.
VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.
VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.
VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.
VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.