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Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Thứ Ba, 06:30, 13/10/2026

Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh

VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.

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PV/VOV.VN
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