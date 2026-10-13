Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh

VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.
VOV.VN - Trong năm học 2026 – 2027, 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời dự kiến có khoảng 350.000 phụ huynh cùng 1,8 triệu học sinh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
VOV.VN - Mới đây, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cục Cảnh sát giao thông phát động chương trình trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2026 – 2027, kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh.
VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.
VOV.VN - Hòa chung không khí rộn ràng của mùa tựu trường, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn trên toàn quốc từ ngày 1/9 đến 31/10/2026. Khách hàng mua các dòng xe máy Honda như Vision, LEAD, Air Blade, Winner R hay ICON e: sẽ nhận ngay loạt quà tặng, voucher giá trị cùng ưu đãi trả góp hấp dẫn.
VOV.VN - Hợp tác cùng KidZania Hà Nội, Honda Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm Công nghệ xe máy điện cho trẻ em, giúp các bạn nhỏ khám phá công nghệ xe hai bánh và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.