"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"

VOV.VN - Bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quan điểm nhất quán của Đảng ta là luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Quyết sách ấy đã được thể hiện sâu sắc qua Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
VOV.VN - Triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trạm y tế được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược chuyển từ "chữa bệnh" sang chủ động "phòng bệnh", chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân.
VOV.VN - Nghị quyết số 72 đang thúc đẩy chuyển từ “chờ bệnh” sang chủ động phòng bệnh, nhưng để chính sách đi vào đời sống vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.
VOV.VN - Các địa phương phải thay đổi cách thức tổ chức thực hiện, tập trung xử lý những địa bàn, nhóm đối tượng còn chậm trong 3 tháng cuối năm 2026. Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tiến độ thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân”.