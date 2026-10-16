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"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"
Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026

"Gieo “phép màu” trên đá xám: Khi ý Đảng hòa nhịp đập trái tim"

VOV.VN - Bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quan điểm nhất quán của Đảng ta là luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Quyết sách ấy đã được thể hiện sâu sắc qua Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

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An Kiên/VOV-Tây Bắc
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