Công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tại buổi lễ, đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn

Tiểu đoàn được tổ chức trên cơ sở các lực lượng đóng quân trên đặc khu Lý Sơn, gồm: Đại đội bộ binh, Đại đội Pháo mặt đất, Đại đội Pháo phòng không, Trung đội Thông tin, Bệnh xá, Tổ sửa chữa bảo quản vũ khí, đạn. Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 04 chi bộ trực thuộc.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định thành lập Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà cho các lực lượng vũ trang Quân đội, Công an đóng quân tại đặc khu Lý Sơn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải khẳng định tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng, an ninh của đặc khu Lý Sơn – tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai Chỉ lệnh về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì nghiêm công tác SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến hiện đại; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch huấn luyện, quy chế hoạt động; kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị bồi dưỡng cán bộ, sử dụng thành thạo trang bị khí tài hiện có; duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và xây dựng nền nếp chính quy và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại Đồn Biên phòng Lý Sơn và Đại đội Pháo mặt đất thuộc Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn

Nhân dịp này, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại Đồn Biên phòng Lý Sơn và Đại đội Pháo mặt đất thuộc Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn.