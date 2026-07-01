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Lý Sơn chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch sau phản ánh của du khách

Thứ Tư, 15:54, 01/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh bùng nổ lượng khách, đặc khu Lý Sơn đang nỗ lực chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn, sau khi phát sinh một số tồn tại, hạn chế thời gian gần đây.

Những năm gần đây, ngành du lịch Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận những kết quả tích cực với lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo UBND đặc khu Lý Sơn, địa phương đã đón khoảng 90.000 lượt khách trong khoảng 3 tháng gần đây, kể từ đầu tháng 4/2026. Điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Lý Sơn với khách du lịch, nhất là dịp hè, lễ hội và các sự kiện văn hóa, thể thao.

Hiện nay khách du lịch tự túc đến Lý Sơn ngày càng đông, nhiều du khách có xu hướng đặt dịch vụ thông qua người bán hàng trung gian trên mạng xã hội, tiềm ẩn một số rủi ro về chất lượng dịch vụ. Một số du khách đã phản ánh trên mạng xã hội về dịch vụ, phòng nghỉ không đúng cam kết, ảnh hưởng đến trải nghiệm trên đảo Lý Sơn.

Cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận những phản ánh, đánh giá không tích cực của du khách liên quan đến chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và uy tín của một số chương trình du lịch tại Lý Sơn. Có tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý đặt chương trình du lịch cho du khách qua các nền tảng mạng xã hội khi chưa được cấp phép; cung cấp các dịch vụ không bảo đảm chất lượng cam kết; đeo bám, nài ép khách mua hàng hóa, dịch vụ hoặc tự ý nâng giá dịch vụ; người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch làm công tác hướng dẫn du khách...

ly son chan chinh hoat dong kinh doanh du lich sau phan anh cua du khach hinh anh 1
Giải chạy Lý Sơn Half Marathon vào cuối tháng 6 vừa qua đã thu hút đông đảo vận động viên và du khách.

Những hành vi nêu trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh và hình ảnh của điểm đến Lý Sơn. Do đó, UBND đặc khu Lý Sơn yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch phải chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật; giữ gìn và phát huy hình ảnh con người Lý Sơn thân thiện, trung thực, nghĩa tình, mến khách; với mục tiêu cao nhất là chung tay xây dựng môi trường du lịch Lý Sơn văn minh, an toàn, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Theo đó, các hướng dẫn viên chỉ được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn hiệu lực theo quy định hiện hành. Các cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển và dịch vụ du lịch khác không tổ chức chương trình du lịch khi chưa đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; ngoài ra cần hướng dẫn du khách lựa chọn các công ty lữ hành, hướng dẫn viên có đủ điều kiện hoạt động theo quy định để bảo đảm an toàn và quyền lợi của du khách. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đảm bảo các điều kiện theo Luật Du lịch hiện hành, chỉ được tổ chức chương trình du lịch sau khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

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Du lịch Lý Sơn sẽ chuyển mình ra sao với đề án phát triển mới?

VOV.VN - Theo đề án Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành dịch vụ du lịch Lý Sơn được kỳ vọng trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế địa phương, với đóng góp GRDP đặc khu Lý Sơn khoảng 60% vào năm 2030 và 70% vào năm 2045.

Hải Nam/VOV.VN
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