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Đội K73 ở Tây Ninh đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Tư, 17:39, 05/08/2026
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VOV.VN - Đội K73 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đội K73 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia gồm nhiều đợt công tác, trong đó có đợt công tác mùa khô lần thứ 25 năm 2025-2026.

Doi k73 o tay ninh don huan chuong bao ve to quoc hang ba hinh anh 1
Đội K73 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (Ảnh:T.P)

Dịp này, Đội K73 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) và Đại tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. UBND tỉnh Tây Ninh cũng tặng bằng khen cho 14 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, đợt công tác lần thứ 25 của tỉnh đã 3 lần tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước, đồng thời tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang nghiêm các hài cốt được quy tập.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, đang hoàn tất các thủ tục để các Đội K lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt công tác lần thứ 26. Theo thông tin ban đầu, đợt 1 dự kiến tìm kiếm, quy tập khoảng 500 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh cũng tiếp tục trao đổi thông tin với Ban chuyên trách Campuchia, tổ chức hội thảo với 3 tỉnh Pailin, Battambang và Oddar Meanchey nhằm thu thập thêm thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Đối với Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN, đến nay Tây Ninh đã lấy mẫu 16.160 mộ trong tổng số 18.591 mộ liệt sĩ, đạt gần 87%. Trong đó, 13.113 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.

Doi k73 o tay ninh don huan chuong bao ve to quoc hang ba hinh anh 2
Đến nay Tây Ninh đã lấy mẫu 16.160 mộ trong tổng số 18.591 mộ liệt sĩ (Ảnh T.P)

Tỉnh Tây Ninh đã bàn giao đợt đầu gồm 10.387 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN. Công an tỉnh cũng lấy 5.751 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để đối sánh.

Trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Phước Vĩnh Tây, xã Tân Thành và phường An Tịnh. Các hài cốt dự kiến được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng nhân dịp sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao trách nhiệm, khẩn trương xác minh, giám định chính xác danh tính liệt sĩ khi có thông tin, manh mối để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

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Đội K71 Tây Ninh quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại phường An Tịnh

VOV.VN - Ngày 3/8, Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết đã quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường An Tịnh. Tính từ ngày 14/7 đến nay, đơn vị đã quy tập được tổng cộng 8 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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