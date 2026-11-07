Khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, Quảng Trị

Theo thông tin do ông Đinh Thắng (sinh năm 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa cung cấp, khoảng năm 1989–1990, khi tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân tổ chức cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực nghi có mộ liệt sĩ

Trên cơ sở thông tin từ nhân chứng, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh, đối chiếu thông tin.

Khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bước vào giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành và tổ nghiên cứu chuyên sâu. Nhiệm vụ trọng tâm là rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ và tọa độ các khu vực chiến trường liên quan, từng bước xác định chính xác địa điểm, phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.