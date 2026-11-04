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Quảng Trị quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa

Thứ Tư, 17:21, 04/11/2026
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VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

 

Trước đó, ngày 26/10, tại vườn tràm của ông Hồ Khiêm, tổ công tác phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, gồm 16 chiếc đinh đóng quan tài, 2 chiếc cúc áo và một số mảnh bom. Phần di cốt còn lại nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng chân và xương cánh tay.

quang tri quy tap them 2 hai cot liet si tai xa dan hoa hinh anh 1
Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực rừng tràm nhà dân.

Tiếp đó, ngày 3/11, tại vườn tràm của ông Hồ Thon, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn một đoạn xương đùi dài khoảng 15cm cùng một số mảnh xương đã phân hủy và 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo và tổ chức hương khói trang nghiêm theo quy định.

quang tri quy tap them 2 hai cot liet si tai xa dan hoa hinh anh 2
Hài cốt liệt sĩ phát hiện kèm nhiều di vật.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Tỉnh cũng đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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