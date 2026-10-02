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Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 705 bộ

Thứ Sáu, 19:06, 02/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc thêm 4 bộ hài cốt tại Khu B, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy, quy tập lên 705 bộ.

Ngày 2/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong ngày đơn vị đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

quy tap them 4 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng, nang tong so len 705 bo hinh anh 1
Đội K74 phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 2/10. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Sau khi xử lý hơn 350m³ đất, lực lượng tìm kiếm của Đội K74 đã phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ở phường Hoà Hưng, TP.HCM (trước kia là Nghĩa trang Đô Thành hoặc Chí Hoà - Chợ Quán).

quy tap them 4 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng, nang tong so len 705 bo hinh anh 2
Đến nay, sau hơn 3 tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trong số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy có 672 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Trong đó, có 304 bộ hài cốt kèm theo di vật.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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