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An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ

Thứ Sáu, 18:58, 09/10/2026
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VOV.VN - An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 15.210 phần mộ ở 20 nghĩa trang liệt sĩ trước tiến độ, mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.

Đảm nhận khối lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lớn nhất Quân khu 9, với 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, An Giang đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường lực lượng, tổ chức làm thêm ca, thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ. 

Tính đến ngày 8/10/2026, tỉnh An Giang hoàn thành 100% kế hoạch, vượt tiến độ đề ra, góp phần mở ra thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

an giang hoan thanh lay mau sinh pham tai hon 15.000 phan mo liet si hinh anh 1
Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ liệt sĩ thuộc 5 tỉnh, thành phố

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ khối lượng lớn nhất Quân khu

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ liệt sĩ thuộc 5 tỉnh, thành phố. Trong đó, An Giang đảm nhận 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang, chiếm gần 37% tổng khối lượng toàn Quân khu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bộ CHQS tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515, chủ động tham mưu phương án, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị điều kiện thực hiện, thường xuyên rà soát tiến độ và điều tiết lực lượng phù hợp với khối lượng công việc tại từng nghĩa trang.

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Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm"

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, cho biết, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, tăng cường lực lượng cho những địa bàn còn nhiều phần mộ ngay khi các địa bàn khác hoàn thành. Việc đẩy nhanh tiến độ luôn đi đôi với bảo đảm quy trình kỹ thuật và sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và điều hành linh hoạt, đến ngày 8/10, An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại toàn bộ 15.210 phần mộ thuộc 20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và về đích trước thời hạn.

Nỗ lực xuyên ngày đêm

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các đội lấy mẫu liên tục được tăng cường nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và tổ chức nhiều mũi triển khai đồng thời. Công việc có ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, kéo dài quá 18 giờ, khi cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài làm việc dưới ánh đèn trong khuôn viên nghĩa trang.

Đại úy Trần Quốc Huy, thành viên đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, cho biết nhiều phần mộ được an táng từ lâu, hài cốt phân hủy, mủn mục nên việc tìm mẫu phù hợp đòi hỏi nhiều thời gian và sự cẩn trọng. Dù thường xuyên làm thêm giờ, có hôm đến tối muộn, các thành viên vận động viên nhau nỗ lực, bởi mỗi mẫu sinh phẩm được lấy là thêm một cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, mang lại hy vọng cho gia đình.

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Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các đội lấy mẫu liên tục được tăng cường nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và tổ chức nhiều mũi triển khai đồng thời.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, nơi có số lượng phần mộ lớn nhất tỉnh, các lực lượng hoàn thành lấy mẫu tại 4.751 phần mộ. Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên hoàn thành đối với 1.909 phần mộ. Các nghĩa trang Phú Quốc, Vĩnh Thuận, An Minh cùng những địa bàn khác cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với lực lượng chuyên môn, dân quân, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại chỗ tích cực hỗ trợ rà soát thông tin phần mộ, chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư, trang thiết bị. Cấp ủy, chính quyền địa phương còn quan tâm bảo đảm điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trong những ngày cao điểm.

Thượng tá Lê Văn Sáng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang, cho biết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình và động viên, biểu dương các tập thể, cá nhân luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm, giúp cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

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Lực lượng quân sự, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý đối với các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, dù áp lực tiến độ lớn, các lực lượng vẫn phải bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ, đã góp phần giúp An Giang hoàn thành nhiệm vụ trước tiến độ.

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Các lực lượng còn phát hiện nhiều di vật có giá trị lịch sử trong quá trình lấy mẫu tại các nghĩa trang.

Những di vật mở thêm hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Trong quá trình lấy mẫu tại các nghĩa trang, các lực lượng còn phát hiện nhiều di vật có giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn, góp phần cung cấp manh mối phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn, Đội lấy mẫu số 1, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát hiện một tấm thẻ kim loại tại phần mộ số 531, còn ghi rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, quê Nghệ An. Các cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh, liên hệ với thân nhân.

Ông Nguyễn Văn Phúc, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, đã nhận được thông tin về tấm thẻ mang tên anh trai mình. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, kỷ vật đã thắp lên hy vọng cho gia đình, dù danh tính vẫn cần được xác nhận bằng kết quả giám định ADN.

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Các lực lượng bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, các lực lượng phát hiện ảnh chân dung, lược, dây thắt lưng và một số vật dụng cá nhân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, lực lượng phát hiện di vật liên quan đến liệt sĩ Phạm Văn Lũy.

Mỗi di vật không chỉ bổ sung thông tin phục vụ xác minh mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, bởi phía sau những kỷ vật nhỏ bé là những cuộc đời đã hy sinh và những gia đình vẫn mong ngóng tin người thân.

Về đích trước tiến độ, tiếp nối hành trình tri ân

Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 20 nghĩa trang liệt sĩ trước tiến độ là dấu mốc quan trọng của An Giang trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Kết quả là sự kết tinh từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, vai trò nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương và nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thực hiện.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, nhấn mạnh, kết quả này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang và các địa phương. Đây không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo ông Lê Văn Phước, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm mới là một chặng đường trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo phối hợp bàn giao, giám định, đối sánh ADN, rà soát, hoàn thiện hồ sơ; đồng thời vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu đối sánh, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm mới là một chặng đường trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thành khối lượng lấy mẫu lớn nhất Quân khu 9 trước tiến độ là kết quả đáng ghi nhận, nhưng phía trước vẫn còn công việc giám định, đối sánh ADN để tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Từ những phần mộ còn thiếu thông tin đến những di vật được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ, mỗi nỗ lực đều góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, mở thêm cơ hội để các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương, đồng thời thắp lên hy vọng cho những cuộc đợi chờ kéo dài qua nhiều thế hệ.

CTV Phương Vũ - Lam Hiếu/VOV - ĐBSCL
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