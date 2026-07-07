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Ba Lan sản xuất tên lửa hành trình Barracuda do Mỹ thiết kế

Thứ Ba, 05:25, 07/07/2026
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VOV.VN - Ngày 6/7, Tập đoàn Vũ khí Nhà nước Ba Lan (PGZ) đã ký kết thỏa thuận với công ty quốc phòng Mỹ Anduril Industries, cho phép Ba Lan lắp ráp, sản xuất và bảo trì tên lửa hành trình Barracuda do Mỹ thiết kế.

Theo thỏa thuận, việc sản xuất tên lửa hành trình Barracuda sẽ diễn ra tại nhà máy WZL2, ở Bydgoszcz, trong đó các kỹ sư và công nhân Ba Lan sẽ trực tiếp tham gia quy trình lắp ráp và bảo trì. Điều này không chỉ giúp Ba Lan giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài, còn nâng cao trình độ công nghệ và năng lực tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng.

Tên lửa hành trình Barracuda 500 được thiết kế với tầm bắn hơn 800 km, có thể phóng từ máy bay hoặc các bệ phóng mặt đất tương thích. Phiên bản Barracuda-500M do Ba Lan sẽ sản xuất có tầm bắn lên đến 900 km, nổi bật với độ chính xác cao, khả năng chống lại tác chiến điện tử, tốc độ nhanh và chi phí sản xuất thấp. Những đặc điểm kỹ chiến thuận này khiến Barracuda trở thành vũ khí hiệu quả trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi các hệ thống phòng thủ điện tử ngày càng tinh vi.

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Phiên bản Barracuda-500M do Ba Lan sẽ sản xuất có tầm bắn lên đến 900 km - Ảnh minh họa: tvpworld.com

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz khẳng định, chương trình sản xuất tên lửa hành trình Barracuda là minh chứng cho chiến lược xây dựng Ba Lan, trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết thêm, việc luân chuyển quân đội Mỹ tại Ba Lan, vốn đã tạm dừng vài tuần trước, sẽ được nối lại và hoàn tất trong những tuần tới. Đây là tín hiệu tích cực cho hợp tác an ninh song phương giữa Ba Lan và Mỹ.

Theo giới phân tích, chương trình Barracuda là một phần quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Ba Lan sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Việc kết hợp giữa chuyển giao công nghệ từ đối tác Mỹ với năng lực sản xuất nội địa không chỉ giúp Ba Lan tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng, còn khẳng định vai trò then chốt của nước này trong NATO, cũng như trong việc duy trì ổn định an ninh khu vực.

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Ba Lan đạt thỏa thuận mua 3 tàu ngầm A-26 từ Thụy Điển

VOV.VN - Ngày 29/6, Ba Lan đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 4,8 tỷ USD để mua ba tàu ngầm hiện đại A-26 Blekinge do Thụy Điển sản xuất, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của quốc gia Trung Âu này.

Như Hoa/VOV-Praha
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