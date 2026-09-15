4 thức uống mát lạnh vừa giải nhiệt, vừa nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong

Nước dừa tươi

Nói đến các loại đồ uống lý tưởng cho mùa hè, nước dừa tươi luôn là cái tên đứng đầu danh sách nhờ hương vị ngọt thanh tự nhiên vô cùng dễ uống. Thức uống này được ví như một loại nước điện giải tự nhiên hoàn hảo nhờ chứa rất nhiều khoáng chất thiết yếu như kali, magie, canxi và natri giúp bù nước nhanh chóng cho cơ thể sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh.

Đồng thời, nước dừa chứa rất ít calo, hoàn toàn không có chất béo xấu, hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa mụn và cực kỳ thân thiện với hệ tim mạch của bạn. Để thưởng thức trọn vẹn vị ngon, bạn nên uống trực tiếp nước dừa tươi nguyên chất ngay sau khi bổ, hoặc có thể thêm một vài giọt nước cốt chanh để tăng thêm hương vị tươi mát, sảng khoái.

Bạn nên thử các loại thức uống tự nhiên vừa làm mát nhanh, vừa nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong? (Ảnh: VietNamNet)

Trà xanh (chè tươi) đá

Một ly trà xanh đá bình dị không chỉ giúp bạn xua tan cơn khát ngay lập tức mà còn là một "liều thuốc" trẻ hóa tuyệt vời cho tế bào. Lá chè xanh rất giàu hợp chất EGCG, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Hơn thế nữa, hàm lượng caffeine vừa phải trong trà xanh sẽ giúp tinh thần bạn luôn tỉnh táo, tập trung làm việc hiệu quả trong những ngày hè oi ả mà không gây cảm giác cồn cào, mệt mỏi như khi uống cà phê. Cách chế biến rất đơn giản: bạn chỉ cần hãm lá chè tươi với nước sôi, thả thêm vài lát gừng hoặc sả để tăng hương thơm, đợi nước nguội rồi thêm đá vào là có thể thưởng thức (lưu ý tránh uống khi bụng đang đói).

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây đặc trưng nhất của mùa hè với thành phần dinh dưỡng vô cùng ấn tượng, trong đó có chứa đến 92% là nước. Bên cạnh khả năng cấp nước và làm mát tức thì, dưa hấu còn sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa lycopene cực cao, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời gay gắt.

Loại nước ép này cũng chứa axit amin citrulline, một hợp chất có khả năng làm dịu và giảm các cơn đau nhức cơ bắp sau khi bạn hoạt động hoặc làm việc ngoài trời nắng. Để có một ly nước ép hoàn hảo, bạn hãy ép dưa hấu nguyên chất, vắt thêm một chút nước cốt chanh và thả vài lá bạc hà tươi vào để thức uống thêm phần sang chảnh và kích thích vị giác.

Nước chanh sả hạt chia

Sự kết hợp giữa chanh, sả và hạt chia tạo nên một "combo" giải nhiệt, hỗ trợ thải độc và giữ gìn vóc dáng cực kỳ lý tưởng cho chị em phụ nữ vào mùa hè. Quả chanh rất giàu Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng và làm sáng da, kết hợp với sả có tính kháng khuẩn cao giúp làm ấm bụng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Trong khi đó, hạt chia lại chứa nhiều chất xơ lành mạnh và Omega-3; khi ngâm vào nước, chúng sẽ nở ra giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt và bảo vệ niêm mạc đường ruột. bạn có thể đun nước sả với một ít đường phèn, để nguội hẳn rồi vắt chanh vào, cuối cùng thả thêm 1-2 thìa hạt chia đã ngâm nở, thêm đá vào là đã có một thức uống ngon lành.