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5 thói quen ăn rau xanh ai cũng cần tránh để bảo vệ sức khỏe tối đa

Chủ Nhật, 14:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Rau xanh là nguồn cung cấp xơ, vitamin và khoáng chất không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, việc lựa chọn, sơ chế và chế biến không đúng cách có thể biến thực phẩm bổ dưỡng này thành nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ăn rau sống khi chưa rửa sạch 

Ăn rau sống hoặc làm nộm khi chưa được rửa thật sạch là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Các loại rau ăn sống thường tiềm ẩn vi khuẩn E. coli, Salmonella, trứng giun sán hoặc hóa chất còn sót lại. Khi đi vào cơ thể, chúng dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp hoặc nhiễm trùng đường ruột.

Luộc hoặc xào rau quá kỹ

Luộc hoặc xào rau quá kỹ ở nhiệt độ cao cũng làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Các nhóm vitamin nhạy cảm với nhiệt độ như vitamin C, vitamin B1 và Folate sẽ bị phân hủy gần như hoàn toàn khi bị nấu quá nhừ. Điều này khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu hụt vi chất dù bạn vẫn tiêu thụ lượng lớn rau xanh mỗi ngày.

5 thoi quen an rau xanh ai cung can tranh de bao ve suc khoe toi da hinh anh 1
Rau xanh là nguồn cung cấp xơ, vitamin và khoáng chất không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. (Ảnh: VTC News)

Ăn rau đã để qua đêm

Thói quen tiếc rẻ thực phẩm và giữ lại rau đã nấu chín qua đêm tiềm ẩn rủi ro sức khỏe rất lớn. Hàm lượng nitrat tự nhiên trong các loại rau lá xanh như rau cải hay rau bina sẽ chuyển hóa thành Nitrit dưới sự tác động của vi khuẩn. Khi vào dạ dày, Nitrit kết hợp với các amin tạo thành Nitrosamine - một hợp chất nguy hiểm có khả năng gây ung thư và làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu.

Sử dụng rau củ đã biến chất hoặc mọc mầm 

Sử dụng các loại rau củ đã biến chất hoặc mọc mầm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ngộ độc cấp tính. Điển hình như khoai tây khi mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh sẽ sản sinh ra Solanine – một glycoalkaloid có tính độc cao gây nôn mửa, tiêu chảy và tổn thương hệ thần kinh. Tương tự, măng tươi hay sắn nếu không được luộc xả kỹ cũng chứa Cyanide tự nhiên cực kỳ nguy hiểm.

Tiêu thụ quá nhiều rau giàu Oxalate 

Tiêu thụ quá nhiều loại rau chứa hàm lượng Oxalate cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ bài tiết, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh thận. Các loại rau như cải bó xôi, măng tây hay củ dền chứa lượng lớn Oxalate, khi kết hợp với Canxi trong nước tiểu sẽ tạo thành các tinh thể Calcium Oxalate. Việc tích tụ các tinh thể này lâu ngày là nguyên nhân chính hình thành sỏi thận và gây suy giảm chức năng thận.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên tuân thủ nguyên tắc chọn rau củ theo mùa nhằm hạn chế tối đa lượng hóa chất bảo vệ thực vật. Khi sơ chế, hãy rửa rau nhiều lần dưới vòi nước chảy trước khi cắt gọt để tránh làm thất thoát các vitamin hòa tan trong nước. Cuối cùng, hãy ưu tiên các phương pháp hấp hoặc xào nhanh lửa lớn, ăn ngay sau khi chế biến và tuyệt đối không ăn rau thừa đã để qua đêm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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