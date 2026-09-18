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Ngỡ ngàng 8 công dụng của trứng cút được ví như "thuốc bổ bình dân"

Thứ Sáu, 14:00, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trứng cút không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực mà còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe tuyệt vời cho mọi lứa tuổi.

Giàu protein

Trứng chim cút là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, rất quan trọng cho nhiều quá trình trong cơ thể. Protein được tạo thành từ các axit amin. Cơ thể sử dụng các axit amin này để xây dựng và sửa chữa cơ bắp và xương, cũng như để tạo ra hormone và enzyme. Chúng cũng có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng cho cơ thể.

Hỗ trợ cân bằng cholesterol

Trứng chim cút có hàm lượng axit béo có lợi cao, giúp ích cho sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, phần lớn chất béo trong trứng chim cút là chất béo "tốt" (chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa) và có thể giúp tác động tích cực đến mức cholesterol.

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Trứng cút mang lại nhiều giá trị sức khỏe tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường hệ miễn dịch

Mỗi ngày, cơ thể chúng ta phải làm việc chăm chỉ để chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào, dẫn đến bệnh tật và lão hóa. Trứng cút chứa vitamin A, có thể giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ sức khỏe của bạn.

Điều trị dị ứng

Trứng chim cút rất giàu protein ovomucoid, được biết đến với đặc tính chống dị ứng tự nhiên. Chất này giúp cơ thể chống lại sự tắc nghẽn, viêm nhiễm và các triệu chứng khác do phản ứng dị ứng gây ra.

Tăng cường năng lượng

Trứng cút là nguồn protein tuyệt vời giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, đặc biệt khi kết hợp với carbohydrate. Đây có thể là một lựa chọn thay thế hiệu quả cho caffeine hoặc các chất kích thích khác khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng.

Tăng cường trao đổi chất

Vitamin B có trong trứng chim cút giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe của cơ thể. Trao đổi chất chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn và đồ uống thành năng lượng, đồng thời xây dựng hoặc sửa chữa cơ thể. Trứng chim cút có thể giúp hỗ trợ quá trình quan trọng này và chức năng của các cơ quan.

Cải thiện thị lực

Nguồn Vitamin A cùng các khoáng chất trong trứng cút giúp bảo vệ giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt, mỏi mắt và thoái hóa điểm vàng. Đây là thực phẩm rất tốt cho người thường xuyên làm việc trước màn hình máy tính hoặc trẻ em đang trong độ tuổi đi học.

Tăng cường trí nhớ và phát triển não bộ

Hàm lượng Choline và Vitamin B12 trong trứng cút đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc màng tế bào thần kinh và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh. Nhờ đó, loại thực phẩm này giúp cải thiện khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ cho người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển trí não tối ưu ở trẻ em.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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