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Củ dền: Ăn sống hay luộc chín tốt hơn cho sức khỏe?

Thứ Sáu, 09:27, 18/09/2026
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VOV.VN - Củ dền có thể ăn sống, ép nước hoặc chế biến bằng nhiều cách như luộc, hấp, nướng. Mỗi phương pháp tác động khác nhau đến hàm lượng dưỡng chất, nhưng cả củ dền sống và chín đều có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Những lợi ích sức khỏe của củ dền

Củ dền giàu nitrat tự nhiên, betalain, chất xơ, folate, mangan và nhiều vi chất. Khi ăn trong khẩu phần cân đối, nitrat có thể được chuyển hóa thành nitric oxide, góp phần hỗ trợ giãn mạch, lưu thông máu và hiệu quả sử dụng oxy khi vận động; betalain có hoạt tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, trong khi folate tham gia tổng hợp DNA, phân chia tế bào và hình thành tế bào máu. Củ dền cũng cung cấp mangan, kali cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

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Củ dền có thể ăn sống, ép nước hoặc chế biến bằng nhiều cách như luộc, hấp, nướng

Nên ăn củ dền sống hay luộc chín tốt hơn cho sức khỏe?

Không có cách ăn nào tốt hơn tuyệt đối. Củ dền sống có thể giữ được nhiều hơn một số dưỡng chất nhạy nhiệt hoặc dễ tan trong nước, đồng thời vẫn cung cấp chất xơ, folate, nitrat và betalain. Tuy nhiên, cần rửa sạch, sơ chế đúng cách để bảo đảm an toàn thực phẩm. Luộc giúp củ dền mềm, dễ ăn nhưng có thể làm thất thoát một phần dưỡng chất vào nước và thay đổi một số hợp chất thực vật. Vì vậy, không nên luộc quá lâu hoặc dùng quá nhiều nước. Dù ăn sống hay chín, củ dền vẫn cung cấp nitrat, betalain cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Có thể luân phiên hai cách hoặc chọn phương pháp chế biến nhẹ như hấp, tùy khẩu vị và khả năng tiêu hóa.

Ăn củ dền thế nào để tốt cho sức khỏe?

Khi bổ sung củ dền vào chế độ ăn, nên đa dạng cách chế biến như ăn sống, hấp, luộc hoặc nướng; nếu luộc, chỉ nên nấu vừa chín để hạn chế thất thoát dưỡng chất. Củ dền ăn sống cần được rửa sạch, sơ chế bằng dụng cụ bảo đảm vệ sinh. Nên kết hợp củ dền với rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein để đa dạng dinh dưỡng, không xem đây là thực phẩm thay thế điều trị bệnh. Người có tiền sử hoặc nguy cơ sỏi thận cần lưu ý vì củ dền chứa oxalate và nên tham khảo nhân viên y tế về lượng phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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