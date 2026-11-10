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Ăn ớt thường xuyên có khiến dạ dày bị tổn thương?

Thứ Ba, 09:27, 10/11/2026
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VOV.VN - Ớt là gia vị quen thuộc, giúp món ăn thêm hấp dẫn nhưng vị cay có thể gây nóng rát, khó chịu đường tiêu hóa, nhất là ở người có dạ dày nhạy cảm. Vậy ăn ớt có thực sự gây hại dạ dày và sử dụng thế nào để hạn chế kích ứng?

 

Ăn ớt có hại dạ dày không?

Ớt chứa capsaicin - hợp chất tạo vị cay, được nghiên cứu về khả năng chống viêm, giảm đau và hỗ trợ tuần hoàn máu. Ngoài ra, ớt còn cung cấp vitamin C, vitamin A và kali. Tuy nhiên, capsaicin có thể kích thích đường tiêu hóa, gây nóng rát, đau bụng hoặc khó chịu, nhất là ở người bị viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng ớt sử dụng và khả năng dung nạp của mỗi người. Người khỏe mạnh thường có thể ăn ớt với lượng vừa phải, trong khi người có bệnh lý tiêu hóa nên hạn chế nếu xuất hiện triệu chứng khó chịu.

An ot thuong xuyen co khien da day bi ton thuong hinh anh 1
 Ớt là gia vị quen thuộc, giúp món ăn thêm hấp dẫn nhưng vị cay có thể gây nóng rát, khó chịu đường tiêu hóa

Những lợi ích sức khỏe của ớt mà bạn nên biết

Ớt không chỉ tạo vị cay mà còn chứa nhiều dưỡng chất và hợp chất thực vật có lợi. Capsaicin trong ớt có thể hỗ trợ thúc đẩy sinh nhiệt, tiêu hao năng lượng, góp phần kiểm soát cân nặng; tác động tích cực đến chuyển hóa chất béo và tuần hoàn máu; đồng thời có đặc tính chống viêm, giảm đau nhờ ảnh hưởng đến các thụ thể cảm nhận đau. Hợp chất này cũng có thể kích thích hoạt động tiêu hóa và tác động đến quá trình chuyển hóa glucose, độ nhạy insulin. Tuy nhiên, các lợi ích đối với tim mạch và kiểm soát đường huyết vẫn cần thêm bằng chứng. Ăn quá nhiều ớt còn có thể gây nóng rát, đau bụng hoặc tiêu chảy ở người nhạy cảm.

Nên ăn ớt như thế nào để không gây hại đến dạ dày?

Để thưởng thức vị cay mà hạn chế kích ứng đường tiêu hóa, nên sử dụng ớt với lượng vừa phải, điều chỉnh theo khả năng dung nạp của cơ thể và tránh ăn khi bụng đói. Có thể kết hợp một lượng nhỏ ớt với cơm, rau xanh, thịt nạc hoặc các món canh, món xào để dễ kiểm soát khẩu phần, thay vì ăn trực tiếp với số lượng lớn. Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc thường xuyên khó chịu sau khi ăn cay nên hạn chế ớt. Nếu xuất hiện tình trạng đau bụng, nóng rát kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa, cần đi khám để được tư vấn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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