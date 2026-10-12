Bánh mì ăn kiểu này bổ sung dinh dưỡng cân bằng, no lâu lại tốt cho sức khỏe

Trứng gà

Trứng gà là lựa chọn hàng đầu khi ăn kèm bánh mì. Protein chất lượng cao trong trứng kết hợp với tinh bột trong bánh mì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cho bạn cảm giác no lâu và duy trì lượng đường huyết ổn định suốt buổi sáng. Bạn có thể làm bánh mì ốp la, trứng ốc hến hoặc trứng chưng mềm để thưởng thức.

Quả bơ

Phết một lớp bơ nghiền lên lát bánh mì nướng là xu hướng ăn uống lành mạnh được ưa chuộng toàn cầu. Quả bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch, vitamin E và chất xơ. Sự kết hợp này giúp tăng cường hấp thu các vitamin tan trong chất béo và mang lại cảm giác ngậy béo tự nhiên mà không gây ngấy.

Kết hợp bánh mì với các nhóm thực phẩm bổ sung protein, chất xơ giúp món ăn thêm đậm đà. (Ảnh: VTC News)

Các loại rau xanh và củ quả tươi

Bổ sung dưa chuột, cà chua, xà lách, rau râm hoặc đồ chua (cà rốt, đu đủ ngâm) vào bánh mì giúp bổ sung lượng chất xơ và vitamin C thiếu hụt trong tinh bột. Chất xơ giúp làm giảm chỉ số đường huyết (GI) của bánh mì, kích thích tiêu hóa và tạo độ giòn mát cho món ăn.

Thịt ức gà hoặc thịt nạc

Các loại thịt giàu đạm như ức gà xé, thịt thăn nướng hoặc thịt nguội ít mỡ cung cấp nguồn amino acid thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp. Khi ăn kèm bánh mì, đạm từ thịt đóng vai trò then chốt trong việc tạo năng lượng hoạt động kéo dài mà không lo tích tụ mỡ thừa.

Cá hồi hoặc cá ngừ đóng hộp

Cá hồi và cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 dồi dào, giúp giảm viêm và bảo vệ sức khỏe não bộ lẫn tim mạch. Món bánh mì kẹp cá ngừ sốt mayonnaise nhẹ hoặc cá hồi hun khói kết hợp vài lát dưa chuột là bữa ăn phụ giàu dinh dưỡng cho người bận rộn.

Sữa chua uống hoặc phô mai tươi

Thay vì dùng bơ động vật chứa nhiều chất béo bão hòa, bạn có thể phết phô mai tươi hoặc ăn kèm một hũ sữa chua không đường. Phô mai cung cấp Canxi và Protein, trong khi lợi khuẩn probiotics từ sữa chua giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột tiêu hóa lượng tinh bột trong bánh mì dễ dàng hơn.

Bơ thực vật hoặc bơ hạt

Đối với những ai thích vị ngọt, bánh mì phết bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân không đường là sự lựa chọn tuyệt vời. Các loại bơ hạt cung cấp chất béo lành mạnh, đạm thực vật và Magie, giúp nạp năng lượng nhanh chóng cho các buổi tập luyện hoặc làm việc căng thẳng.