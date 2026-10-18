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Bảo vệ tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch nhờ thực phẩm bình dân cực dễ tìm

Chủ Nhật, 14:00, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc làm nên sức hấp dẫn cho các món ăn Việt, nấm hương còn được xem như một vị thuốc tự nhiên quý giá cho sức khoẻ.

 

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Nấm hương chứa hàm lượng lớn Lentinan – một loại beta-glucan đặc biệt có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào đại thực bào và tế bào bạch cầu. Hoạt chất này giúp nâng cao lá chắn miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào bất thường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch bền vững

Nấm hương chứa ba hợp chất then chốt giúp kiểm soát cholesterol xấu (LDL) trong máu: Eritadenine (hỗ trợ ức chế enzyme sản sinh cholesterol), Sterol (ngăn cản ruột hấp thụ cholesterol) và Beta-glucan (chất xơ hòa tan làm giảm mỡ máu). Việc tiêu thụ nấm hương đều đặn giúp hạ huyết áp, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

bao ve tim mach, xuong khop va he mien dich nho thuc pham binh dan cuc de tim hinh anh 1
Nấm hương từ lâu đã được tôn vinh là "vua của các loại nấm" nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng vượt trội. 

Nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên tốt cho xương

Tương tự như con người, nấm hương có khả năng tổng hợp Vitamin D2 khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (tia UV). Vitamin D đóng vai trò củng cố khả năng hấp thụ Canxi và Phốt pho của cơ thể, từ đó duy trì mật độ xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em.

Hỗ trợ phòng ngừa rủi ro ung thư

Nhiều nghiên cứu dược lý chỉ ra rằng chất polysaccharides (đặc biệt là Lentinan) trong nấm hương có đặc tính chống vi khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do nguy hại, bảo vệ cấu trúc DNA và làm chậm quá trình nhân lên của các khối u tiềm tàng.

Cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào

Nấm hương rất giàu L-ergothioneine – một chất chống oxy hóa mạnh mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hoạt chất này đóng vai trò bảo vệ tế bào khỏi quá trình căng thẳng oxy hóa, làm chậm sự lão hóa da, bảo vệ chức năng gan và giảm viêm mạn tính toàn thân.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào cùng chỉ số calo cực thấp, nấm hương là lựa chọn tuyệt vời cho người muốn kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong nấm vừa đóng vai trò là prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi cho đường ruột, vừa tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa chính.

Lưu ý khi ăn nấm hương

- Không ngâm nấm hương quá lâu: Chỉ nên ngâm nấm khô trong nước ấm khoảng 15–20 phút để nấm nở đều. Ngâm quá lâu sẽ làm thất thoát các vitamin tan trong nước.

- Sử dụng lại nước ngâm nấm: Sau khi rửa sạch bụi bẩn bên ngoài nấm, bạn có thể dùng chính phần nước ngâm nấm lọc qua rây để nấu canh hoặc kho – đây là nơi chứa rất nhiều hương vị và dưỡng chất tan ra từ nấm.

- Nấu chín kỹ: Luôn chế biến nấm hương chín kỹ trước khi ăn để phân hủy các chất khó tiêu và tối ưu hóa lượng dược chất có lợi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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