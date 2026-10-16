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Cây rau giá rẻ, dễ trồng ăn vào lại chắc xương, bảo vệ tim mạch

Thứ Sáu, 05:45, 16/10/2026
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VOV.VN - Rau mồng tơi là loại rau dân dã, dễ trồng và vô cùng phổ biến trong bữa cơm gia đình. Nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào, mồng tơi mang lại nhiều tác dụng vượt trội cho sức khỏe tổng thể mà không phải ai cũng biết.

Nguồn giàu chất chống oxy hóa

Rau mồng tơi chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A, C và E, giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa này trung hòa các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch.

Thường xuyên ăn rau mồng tơi hỗ trợ sức khỏe tế bào tổng thể và tăng cường hệ miễn dịch. Sự hiện diện của beta-carotene cũng thúc đẩy sức khỏe làn da và thị lực. Bằng cách bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống, bạn tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại các độc tố từ môi trường và tác động của lão hóa, thúc đẩy tuổi thọ và cải thiện sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Rau mồng tơi chứa một lượng lớn chất xơ, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Kết cấu nhớt của lá hoạt động như một chất bôi trơn tự nhiên cho ruột, làm dịu viêm đường tiêu hóa và giảm kích ứng.

Ngoài ra, rau mồng tơi có thể giúp kiểm soát các triệu chứng trào ngược axit và viêm dạ dày. Thường xuyên ăn rau mồng tơi giúp thúc đẩy quá trình phân giải và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả, góp phần mang lại sự thoải mái cho hệ tiêu hóa và sức khỏe trao đổi chất tốt hơn.

cay rau gia re, de trong an vao lai chac xuong, bao ve tim mach hinh anh 1
Rau mồng tơi là loại rau dân dã, dễ trồng và vô cùng phổ biến trong bữa cơm gia đình.

Tăng cường sức khỏe xương

Loại rau lá xanh này là nguồn cung cấp dồi dào canxi, magiê và vitamin K, tất cả đều cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Canxi hỗ trợ mật độ xương, trong khi magiê đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành xương và điều chỉnh nồng độ canxi. Vitamin K rất cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và giúp giảm nguy cơ gãy xương.

Bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống có thể góp phần cải thiện sức khỏe xương khớp, đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi và những người có nguy cơ loãng xương, giúp tăng cường khả năng vận động và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Rau mồng tơi rất giàu vitamin C và các chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch khác, giúp củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu, rất quan trọng trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh.

Sự hiện diện của sắt trong lá cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách tăng cường vận chuyển oxy trong máu, đảm bảo các tế bào hoạt động tối ưu. Thường xuyên tiêu thụ có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các bệnh thông thường như cảm lạnh và cúm.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong rau mồng tơi giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, điều này rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chất xơ có trong rau bina giúp giảm cholesterol LDL, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Đặc tính chống oxy hóa của nó bảo vệ tim bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa đối với các mạch máu. Tác dụng tổng hợp của các chất dinh dưỡng này hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh, giảm viêm và thúc đẩy chức năng tim mạch tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Rau mồng tơi chứa lutein và zeaxanthin, các carotenoid nổi tiếng với tác dụng bảo vệ mắt. Các hợp chất này tích tụ trong võng mạc, lọc ánh sáng xanh có hại và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa. Sự bảo vệ này giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Hàm lượng vitamin A cao cũng hỗ trợ thị lực tốt và ngăn ngừa chứng quáng gà. Bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống có thể giúp duy trì chức năng mắt tối ưu và bảo vệ chống lại các vấn đề thị lực thường gặp liên quan đến tuổi già.

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Loại cá bán đầy chợ rẻ hơn cá hồi nhiều lần lại cực giàu dinh dưỡng, bổ đủ đường

VOV.VN - Cá nục là loài cá biển nhỏ quen thuộc trong căn bếp Việt nhờ giá thành bình dân, thịt ngọt dai và dễ chế biến thành nhiều món ăn đậm đà. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại cá giá rẻ này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng vô cùng ấn tượng, không hề thua kém các loại cá đắt tiền như cá hồi hay cá thu.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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