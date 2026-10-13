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Thuốc bổ bình dân, cứ ra chợ là có, nhiều người không biết tận dụng

Thứ Ba, 05:45, 13/10/2026
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VOV.VN - Từ y học cổ truyền đến y học hiện đại, mướp đắng đều được đánh giá cao nhờ khả năng tăng cường sức khỏe và sức đề kháng bất ngờ cho cơ thể.

 

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Hàm lượng Vitamin C cực kỳ dồi dào trong mướp đắng đáp ứng phần lớn nhu cầu hằng ngày của cơ thể, giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh Vitamin C, các chất chống oxy hóa mạnh như beta-carotene, lutein và zeaxanthin trong loại quả này còn giúp trung hòa các gốc tự do nguy hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa và nâng cao sức đề kháng tự nhiên.

Giảm cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhờ khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride tích tụ trong máu, mướp đắng đóng vai trò lớn trong việc ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Các dưỡng chất trong mướp đắng hỗ trợ duy trì sự đàn hồi của mạch máu, giúp điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

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Mướp đắng là loại rau củ có vị đắng đặc trưng nhưng lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng và hoạt chất sinh học vượt trội. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ thừa tự nhiên

Mướp đắng là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng nhờ lượng calo rất thấp nhưng lại vô cùng giàu chất xơ hòa tan. Việc tiêu thụ mướp đắng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa việc nạp quá nhiều năng lượng. Ngoài ra, một số enzyme trong mướp đắng còn thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo và làm giảm sự hình thành các mô mỡ mới, đặc biệt là ở vùng bụng.

Thanh nhiệt, giải độc gan và làm đẹp làn da

Theo Đông y, mướp đắng có tính mát, vị đắng, đi vào kinh Tỳ, Vị, Tâm, giúp thanh nhiệt cơ thể và hỗ trợ chức năng giải độc của gan vô cùng hiệu quả. Khi gan được làm mát và lọc sạch độc tố, tình trạng nóng trong người sẽ giảm rõ rệt, từ đó giúp ngăn ngừa mụn nhọt, rôm sảy và duy trì một làn da mịn màng, hồng hào từ sâu bên trong.

Cải thiện nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa

Vị đắng tự nhiên của khổ qua kích thích sự tiết dịch vị và mật, từ đó hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột, làm mềm phân, ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên và nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi trong đường ruột.

Bảo vệ thị lực và giảm mỏi mắt

Nhờ dồi dào Vitamin A cùng tiền chất beta-carotene, mướp đắng cung cấp dưỡng chất thiết yếu để nuôi dưỡng giác mạc và tăng cường sức khỏe đôi mắt. Ăn mướp đắng thường xuyên giúp giảm tình trạng mỏi mắt, khô mắt khi làm việc nhiều, đồng thời phòng ngừa các bệnh lý về mắt ở người cao tuổi như quáng gà, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ ức chế tế bào ung thư

Nhiều nghiên cứu sinh học cho thấy các hợp chất chống oxy hóa chiết xuất từ mướp đắng có khả năng ngăn chặn sự gián phân và làm gián đoạn chu kỳ phát triển của một số dòng tế bào ung thư. Các hoạt chất này hỗ trợ thúc đẩy quá trình tự diệt (apoptosis) của tế bào bất thường, đặc biệt là các tế bào ung thư vú, ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

Lưu ý khi sử dụng mướp đắng

Bên cạnh quan tâm tới vấn đề ăn mướp đắng sống có tốt không, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, khi sử dụng mướp đắng cần lưu ý những điều quan trọng sau đây:

- Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều mướp đắng có thể gây đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi và tiêu chảy.

- Không uống trà xanh ngay sau khi ăn mướp đắng: Trà xanh có thể gây kích ứng dạ dày;

- Không ăn khi bụng đói: Ăn mướp đắng khi bụng đói có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa;

- Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng mướp đắng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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