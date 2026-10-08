English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại lá tưởng chỉ để ăn kèm, là thuốc bảo vệ tim mạch, xương khớp và hệ tiêu hóa

Thứ Năm, 05:45, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần dừng lại ở vai trò làm tăng hương vị độc đáo cho món ăn, lá sung trong y học cổ truyền lẫn hiện đại còn được xem là một dược liệu tự nhiên tốt cho sức khoẻ.

Nguồn giàu chất chống oxy hóa

Lá sung chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Những chất chống oxy hóa này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư. Bằng cách chống lại tổn thương do oxy hóa, lá sung hỗ trợ sức khỏe tế bào tổng thể và làm chậm quá trình lão hóa.

Bổ sung lá sung vào chế độ ăn uống có thể tăng cường chức năng miễn dịch và giúp duy trì làn da trẻ trung, biến chúng thành một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá để tăng cường sức khỏe lâu dài và ngăn ngừa các bệnh thoái hóa.

Đặc tính chống viêm

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lá sung thể hiện tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như viêm khớp, bệnh tim mạch và rối loạn tự miễn dịch. Bằng cách giảm các chỉ số viêm, lá sung có thể làm giảm các triệu chứng liên quan đến những bệnh này và thúc đẩy sức khỏe khớp và mô.

Tác dụng chống viêm của chúng hỗ trợ phục hồi sau chấn thương và giảm đau, khiến lá sung trở thành một phương thuốc tự nhiên để kiểm soát các bệnh liên quan đến viêm

loai la tuong chi de an kem, la thuoc bao ve tim mach, xuong khop va he tieu hoa hinh anh 1
 Lá sung từ lâu đã là một loại rau gia vị vô cùng quen thuộc trên mâm cơm gia đình. (Ảnh: VTC News)

Thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá sung chứa chất xơ và các enzyme tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón, trong khi các enzyme hỗ trợ phân giải thức ăn hiệu quả hơn. Ngoài ra, lá sung có thể giúp làm dịu đường tiêu hóa, giảm kích ứng và đầy hơi.

Thường xuyên sử dụng có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, góp phần mang lại sự thoải mái cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lá sung có đặc tính bảo vệ tim mạch nhờ khả năng làm giảm cholesterol và huyết áp. Các chất chống oxy hóa và chất xơ trong lá sung giúp giảm cholesterol LDL, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Ngoài ra, tác dụng chống viêm của chúng góp phần cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ cao huyết áp

Tăng cường sức khỏe xương

Lá sung chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê và kali, rất quan trọng để duy trì xương chắc khỏe. Những khoáng chất này hỗ trợ mật độ xương và giúp ngăn ngừa các bệnh như loãng xương. Thường xuyên ăn lá sung có thể góp phần tăng cường khoáng hóa xương và giảm nguy cơ gãy xương. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thứ quả nhỏ bé có đủ màu sắc, ăn thường xuyên trẻ da, sáng mắt lại bổ đủ đường
Thứ quả nhỏ bé có đủ màu sắc, ăn thường xuyên trẻ da, sáng mắt lại bổ đủ đường

VOV.VN - Việc duy trì thói quen ăn nho thường xuyên mang lại những giá trị vượt trội cho sức khỏe toàn diện, từ bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa lão hóa cho đến củng cố thị lực.

Thứ quả nhỏ bé có đủ màu sắc, ăn thường xuyên trẻ da, sáng mắt lại bổ đủ đường

Thứ quả nhỏ bé có đủ màu sắc, ăn thường xuyên trẻ da, sáng mắt lại bổ đủ đường

VOV.VN - Việc duy trì thói quen ăn nho thường xuyên mang lại những giá trị vượt trội cho sức khỏe toàn diện, từ bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa lão hóa cho đến củng cố thị lực.

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?
Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Ớt chuông giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng mỗi màu xanh, vàng, đỏ lại có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng do mức độ chín khác nhau. Vậy màu ớt chuông nào nổi bật hơn và nên ưu tiên loại nào trong chế độ ăn hàng ngày?

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Ớt chuông giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng mỗi màu xanh, vàng, đỏ lại có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng do mức độ chín khác nhau. Vậy màu ớt chuông nào nổi bật hơn và nên ưu tiên loại nào trong chế độ ăn hàng ngày?

Loạt hạt cực sẵn ở chợ, nấu chín thơm dẻo là thuốc bổ tự nhiên, tốt cho sức khoẻ
Loạt hạt cực sẵn ở chợ, nấu chín thơm dẻo là thuốc bổ tự nhiên, tốt cho sức khoẻ

VOV.VN - Không chỉ mang hương vị dẻo thơm, béo bùi đặc trưng, nếp cẩm còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với các loại gạo thông thường, mang lại nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

Loạt hạt cực sẵn ở chợ, nấu chín thơm dẻo là thuốc bổ tự nhiên, tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt cực sẵn ở chợ, nấu chín thơm dẻo là thuốc bổ tự nhiên, tốt cho sức khoẻ

VOV.VN - Không chỉ mang hương vị dẻo thơm, béo bùi đặc trưng, nếp cẩm còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với các loại gạo thông thường, mang lại nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?
Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?

VOV.VN - Bỏ bữa sáng để “gan nghỉ” hay đốt mỡ có thể không mang lại lợi ích như nhiều người nghĩ, thậm chí ảnh hưởng cách cơ thể xử lý bữa ăn sau đó.

Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?

Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?

VOV.VN - Bỏ bữa sáng để “gan nghỉ” hay đốt mỡ có thể không mang lại lợi ích như nhiều người nghĩ, thậm chí ảnh hưởng cách cơ thể xử lý bữa ăn sau đó.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe