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Cây thuốc bổ máu dưỡng gan, lại chống lão hóa không phải ai cũng biết

Thứ Năm, 05:45, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chùm ngây từ lâu đã được ví như "cây độ sinh" hay "siêu thực phẩm" nhờ nguồn giá trị dinh dưỡng khổng lồ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe nổi bật của chùm ngây đã được khoa học chứng minh không phải ai cũng biết tận dụng.

 

Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Chùm ngây chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như quercetin (giúp hạ huyết áp), chlorogenic acid (giúp kiểm soát lượng đường trong máu) và vitamin C. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do có hại, làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm mạn tính và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư hay tiểu đường.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy các hợp chất thực vật như isothiocyanates có trong lá chùm ngây có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin và làm giảm nồng độ glucose trong máu. Việc bổ sung chùm ngây vào chế độ ăn hàng ngày giúp người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát chỉ số đường huyết sau bữa ăn một cách tự nhiên và an toàn.

cay thuoc bo mau duong gan, lai chong lao hoa khong phai ai cung biet hinh anh 1
Chùm ngây từ lâu đã được ví như "cây độ sinh" hay "siêu thực phẩm" nhờ nguồn giá trị dinh dưỡng khổng lồ. (Ảnh: VTC News)

Giảm viêm và bảo vệ hệ tim mạch

Tình trạng viêm mạn tính là nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh lý tim mạch. Các hoạt chất chống viêm trong chùm ngây kết hợp với lượng chất xơ và kali dồi dào giúp làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa động mạch và hỗ trợ điều hòa huyết áp, duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện thể lực

Với lượng vitamin C, vitamin A và sắt vượt trội, chùm ngây kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, nâng cao hàng rào phòng thủ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Nguồn protein thực vật và các axit amin thiết yếu trong chùm ngây còn giúp phục hồi cơ bắp, giảm mệt mỏi và duy trì nguồn năng lượng bền vững cho người vận động nhiều.

Giải độc và bảo vệ chức năng gan

Gan là cơ quan đảm nhận vai trò lọc độc tố chính của cơ thể. Hàm lượng polyphenol cao trong lá và hoa chùm ngây giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do độc tố, chất hóa học hoặc thuốc lá, rượu bia gây ra. Đồng thời, chùm ngây còn hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phục hồi tổn thương gan và duy trì chỉ số men gan ở mức ổn định.

Bổ máu và cải thiện tình trạng thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em. Chùm ngây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên vô cùng phong phú, dễ hấp thu. Kết hợp cùng lượng Vitamin C cao có sẵn trong lá, chùm ngây giúp tối ưu hóa quá trình hấp thu sắt vào máu, kích thích sản sinh hồng cầu và cải thiện hiệu quả các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

Mặc dù chùm ngây có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khoẻ song không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng loại thảo dược này khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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