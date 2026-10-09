Cây rau thường mọc dại bờ bụi, ăn vào bổ cho tiêu hóa, tim mạch và tinh thần

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau dớn kích thích nhu động ruột, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Ăn rau dớn thường xuyên giúp cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Rau dớn chứa nhiều hợp chất polyphenol và vitamin C – những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do. Nhờ đó, loại rau rừng này hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và làm chậm quá trình lão hóa.

Rau dớn còn là một vị thuốc dân gian giàu dinh dưỡng với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp

Hàm lượng kali và chất xơ trong rau dớn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ngoài ra, chất xơ còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu, bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Rau dớn là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân. Nhờ lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, rau dớn tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Cải thiện giấc ngủ và tinh thần

Một số kinh nghiệm dân gian cho thấy việc sử dụng rau dớn trong bữa ăn hàng ngày giúp làm dịu thần kinh, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ sâu giấc hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy chiết xuất từ cây rau dớn có thể điều chỉnh sự hấp thụ glucose trong tế bào gan, gợi ý những lợi ích tiềm năng trong việc kiểm soát tình trạng tăng đường huyết nhẹ. (Cần thêm các nghiên cứu trên người.)

Giảm đau chống viêm

Khi tiến hành nghiên cứu trên chuột, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận rằng chiết xuất dạng nước từ cây rau dớn có chứa Sterol và Flavonoid giúp làm giảm đau mạnh mẽ trên các triệu chứng đau ngoại vi, đồng thời giảm viêm rất tốt. Trong một nghiên cứu khác được thực hiện trên chuột tại Thụy Sĩ, kết quả cho thấy hoạt chất Flavonoid bán tinh khiết chiết xuất từ cây rau dớn cũng có tác dụng làm giảm đau rõ rệt.