中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc bổ chẳng kém nhân sâm tổ yến, nhiều người dùng mỗi ngày mà không hay

Thứ Sáu, 05:45, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gừng không chỉ đơn thuần là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt mà còn được xem là một "dược liệu" quý giá trong y học cổ truyền và hiện đại. Việc bổ sung gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày một cách khoa học sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho cả thể chất lẫn tinh thần của bạn.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Gừng đóng vai trò như một chất kích thích tự nhiên giúp đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó giải quyết hiệu quả các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu hoặc ậm ạch sau bữa ăn.

Đặc biệt, đối với những người thường xuyên bị buồn nôn do ốm nghén, say tàu xe hoặc tác dụng phụ của hóa trị, gừng được coi là một phương pháp hỗ trợ an toàn và hiệu quả bậc nhất mà không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như thuốc tây.

Kháng viêm và giảm đau cơ xương khớp 

Nhờ chứa các hoạt chất kháng viêm mạnh, gừng có khả năng ức chế sự hình thành của các cytokine gây viêm, giúp giảm đáng kể tình trạng đau nhức xương khớp và viêm khớp dạng thấp.

Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy những người tập luyện cường độ cao thường xuyên sử dụng gừng sẽ giảm được tình trạng đau cơ khởi phát muộn (DOMS), đồng thời cải thiện đáng kể sự linh hoạt của các khớp xương khi bước vào độ tuổi trung niên.

(Ảnh minh họa)

Kiểm soát đường huyết và hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một trong những khám phá mới đầy triển vọng là khả năng hỗ trợ hạ đường huyết của gừng và giảm nguy cơ biến chứng ở người bệnh tiểu đường tuýp 2. Bên cạnh đó, gừng còn hỗ trợ làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu, giúp mạch máu thông thoáng hơn, từ đó ngăn ngừa hiệu quả các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch và giải cảm hiệu quả

Vào những ngày thời tiết thay đổi, gừng chính là "lá chắn" bảo vệ cơ thể nhờ đặc tính sinh nhiệt, giúp làm ấm cơ thể từ bên trong và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố qua mồ hôi.

Khả năng kháng khuẩn và chống vi-rút của gừng không chỉ giúp làm dịu cơn đau họng, giảm ho mà còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh đường hô hấp một cách nhanh chóng hơn.

Hỗ trợ quá trình giảm cân và đốt cháy mỡ thừa

Gừng góp phần quan trọng vào việc quản lý cân nặng nhờ khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường sinh nhiệt, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.

Hơn nữa, việc uống nước gừng ấm trước bữa ăn còn giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no lâu và cải thiện độ nhạy insulin, giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối một cách bền vững mà không gây mệt mỏi.

Làm dịu cơn đau bụng kinh ở phụ nữ

Đối với phụ nữ, gừng là một liệu pháp tự nhiên tuyệt vời giúp thay thế các loại thuốc giảm đau hóa học trong chu kỳ kinh nguyệt nhờ khả năng làm giãn cơ trơn tử cung. Việc sử dụng bột gừng hoặc trà gừng ấm ngay từ những ngày đầu của chu kỳ không chỉ giúp giảm mức độ đau bụng mà còn cải thiện tâm trạng, giảm tình trạng mệt mỏi và co thắt thường gặp.

Bảo vệ chức năng não bộ và ngăn ngừa suy giảm trí nhớ

Tình trạng viêm mãn tính và stress oxy hóa là hai tác nhân hàng đầu dẫn đến bệnh Alzheimer và các chứng suy giảm nhận thức do tuổi tác, nhưng các hoạt chất trong gừng có thể giúp ngăn chặn các phản ứng này.

Việc duy trì thói quen sử dụng gừng giúp bảo vệ các tế bào thần kinh, cải thiện tốc độ phản xạ và tăng cường khả năng tập trung, giữ cho trí tuệ luôn minh mẫn và sắc bén theo thời gian.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: Gừng củ gừng nước gừng lợi ích của gừng tác dụng khi dùng gừng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liệu pháp mang lại cơ hội triệt căn ung thư phổi

VOV.VN - Trong bối cảnh ung thư phổi vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, những tiến bộ mới trong điều trị đang mở ra hy vọng kéo dài sự sống, thậm chí hướng tới mục tiêu điều trị triệt căn cho người bệnh.

7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức

VOV.VN - Ngày hè nóng bức, chúng ta có xu hướng dùng đồ uống mát, nhưng không phải thức uống nào đem lại cảm giác dễ chịu cũng thanh nhiệt, bổ dưỡng.

Bệnh sởi ở người lớn: Triệu chứng, biến chứng và cách phòng ngừa

VOV.VN - Bệnh sởi ở người lớn đang có xu hướng gia tăng với nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các chuyên gia cảnh báo, triệu chứng sởi ở người lớn thường dễ bị bỏ qua, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng nặng. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe