Vị thuốc quý cho đôi mắt, giấc ngủ và tim mạch, giá bình dân lại cực dễ tìm

Hạt muồng là hạt quả chín phơi khô của cây quyết minh, tên khoa học là Cassia tora L. Thu hái từ tháng 9 - 11 hàng năm. Để sử dụng, đem hạt muồng sao nhỏ lửa, sao nhỏ lửa, khi nghe thấy tiếng nổ lách tách thì đảo liên tục, sao đến khi có màu vàng thẫm có mùi thơm như cà phê là được. Trong một số trường hợp cần sao thật kỹ cho tới khi cháy đen thành than. Các tác dụng, lợi ích của hạt muồng đối với sức khoẻ có thể kể đến như sau.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Là nguồn cung cấp các hợp chất tiền vitamin, hạt muồng có nhiều lợi ích đối với thị lực. Sử dụng đúng cách, hạt muồng có giúp giảm nhanh các triệu chứng khó chịu ở mắt cũng như có thể hỗ trợ phòng ngừa viêm mạc mắt và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Hạt muồng chứa lượng dược tính dồi dào, mang lại vô vàn lợi ích cho thị lực, giấc ngủ và hệ tim mạch.

An thần, trị mất ngủ và giảm căng thẳng

Hạt muồng sao vàng có đặc tính an thần nhẹ, giúp thư giãn thần kinh và điều hòa nhịp sinh học. Nhâm nhi một tách trà hạt muồng sao thơm trước khi đi ngủ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, ngủ sâu giấc hơn và hạn chế tình trạng giật mình, lo âu đêm muộn.

Hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu dược lý ghi nhận hoạt chất trong hạt muồng có khả năng làm giãn thành mạch máu, hỗ trợ điều hòa và giảm chỉ số huyết áp hiệu quả. Đối với những người bị cao huyết áp nhẹ hoặc huyết áp dao động do căng thẳng, trà hạt muồng là thức uống thảo mộc hỗ trợ rất an toàn.

Hạ mỡ máu (cholesterol) và hỗ trợ giảm cân

Hạt muồng hỗ trợ ức chế sự hấp thu lipid tại đường ruột, làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Nhờ khả năng tăng cường chuyển hóa và đào thải độc tố, hạt muồng sao thường được kết hợp trong các bài thuốc đông y hỗ trợ giảm mỡ thừa và duy trì vóc dáng.

Tốt cho sức khỏe gan

Đối với sức khỏe gan, hạt muồng được đánh giá có tác dụng bảo vệ tế bào gan và giảm tổn thương gan. Hoạt chất ononitol monohydrate trong hạt muồng giúp làm giảm nồng độ transaminase trong huyết thanh, đồng thời tăng khả năng chống oxy hóa và hoạt động của enzyme gan.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hạt muồng có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị táo bón nhờ tác dụng nhuận tràng. Nước sắc từ hạt muồng sao vàng được sử dụng sau bữa ăn giúp cải thiện tình trạng khó tiêu, đầy bụng.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ, tuy nhiên cần lưu ý tới các vấn đề sau:

- Nên sử dụng nước, trà hạt quả muồng sau khi ăn để phát huy tối đa các tác dụng của vị thuốc đối với cơ thể. Tốt nhất nên sử dụng nước hạt muồng khi còn nóng.

- Không sử dụng nước hạt quả muồng đã để qua đêm. Điều này sẽ gây ra tình trạng tiêu chảy, đau bụng cho người dùng.

- Ưu tiên tham khảo ý kiến, tư vấn của bác sĩ khi có ý định sử dụng hạt muồng trong hỗ trợ điều trị bệnh lý. để tránh gây ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ đang mang thai và những người đang điều trị bệnh