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Loại quả mọc dại khắp nơi là vị thuốc dưỡng tim, bổ gan cực tốt

Chủ Nhật, 05:45, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả chùm ruột với vị chua thanh đặc trưng xen lẫn chút chát nhẹ, chùm ruột không chỉ là món ăn vặt khoái khẩu mà còn là một vị thuốc dân gian giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa mạnh mẽ

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong chùm ruột đóng vai trò kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, củng cố "hàng rào" miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Nhờ đó, ăn chùm ruột thường xuyên giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cảm cúm, ho và viêm họng. Các chất chống oxy hóa đi kèm cũng hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tác hại của stress oxy hóa.

Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan

Theo Đông y, quả chùm ruột có tính mát, vị chua ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan rất tốt. Việc tiêu thụ chùm ruột tươi hoặc uống nước ép chùm ruột giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn, giảm tình trạng nóng trong người, mụn nhọt, nổi mề đà cũng như hỗ trợ bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương.

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Quả chùm ruột mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Lượng chất xơ tự nhiên cùng các axit hữu cơ trong chùm ruột giúp kích thích tuyến nước bọt và tiết dịch vị dạ dày, tạo cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng hơn. Đồng thời, chất xơ kích thích nhu động ruột vận hành trơn tru, làm mềm phân, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, khó tiêu và táo bón kinh niên.

Tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp

Chùm ruột chứa hàm lượng kali đáng kể - khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ thư giãn mạch máu và điều hòa huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất flavonoid trong loại quả này còn ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, giảm tích tụ cholesterol xấu (LDL) và duy trì sức khỏe hệ tim mạch bền vững.

Hỗ trợ giảm cân và tái tạo làn da khỏe đẹp

Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, chùm ruột là thực phẩm lý tưởng cho người đang ăn kiêng. Vitamin C dồi dào trong quả còn kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp làm mờ thâm nám, duy trì độ đàn hồi cho da, chống lão hóa sớm và mang lại làn da sáng mịn rạng rỡ.

Kháng viêm, giảm đau nhức và bảo vệ răng miệng

Các hoạt chất chống viêm sinh học trong chùm ruột hỗ trợ làm dịu các vùng sưng viêm nhẹ trên cơ thể như đau khớp hoặc viêm họng. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của nước ép chùm ruột cũng giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng và giảm tình trạng chảy máu chân răng.

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Thực phẩm cực sẵn ở chợ, tốt chẳng kém thuốc bổ, ngừa thiếu máu

VOV.VN - Lươn từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm bổ dưỡng, xuất hiện phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Theo Đông y lẫn Y học hiện đại, lươn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "vị thuốc" giúp bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phòng điều trị nhiều bệnh lý.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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