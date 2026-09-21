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Loại quả bình dân bán đầy chợ, được ví như “nhân sâm xanh” cho sức khỏe

Thứ Hai, 14:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Không chỉ là nguyên liệu dễ chế biến, đậu bắp còn được ví như một loại "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Chống lại ung thư

Chất chống oxy hóa là các hợp chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại các phân tử gọi là gốc tự do có thể gây hại cho tế bào. Gốc tự do nổi tiếng nhất với việc gây ra tổn thương oxy hóa, cuối cùng có thể dẫn đến ung thư. Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, bao gồm vitamin A và C đồng thời, cũng chứa một loại protein gọi là lectin, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người.

Các nghiên cứu sử dụng các hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú lên đến 63%. Cần nghiên cứu thêm để có bằng chứng chắc chắn về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ

Đậu bắp chứa polyphenol giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ bằng cách ngăn ngừa cục máu đông và giảm tổn thương do gốc tự do. Chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có thể có lợi cho não bộ bằng cách giảm viêm não.

Chất nhầy - một chất đặc sệt, dạng gel có trong đậu bắp có thể liên kết với cholesterol trong quá trình tiêu hóa để đào thải ra khỏi cơ thể. Một nghiên cứu kéo dài tám tuần trên chuột cho thấy mức cholesterol trong máu thấp hơn sau khi chúng được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo có chứa bột đậu bắp. 

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Đậu bắp là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. (Ảnh: VTC News)

Có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu bắp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu tin rằng đậu bắp có thể giúp ngăn ngừa sự hấp thụ đường trong quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định rằng đậu bắp giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở người.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Đậu bắp còn chứa hàm lượng cao một loại chất xơ gọi là pectin. Pectin là một loại chất xơ prebiotic dạng gel, có nghĩa là nó nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đồng nghĩa với việc giảm viêm nhiễm và đầy hơi, điều này đặc biệt tốt nếu bạn thường xuyên bị táo bón.

Tăng cường sức khoẻ xương

Canxi rất quan trọng cho xương chắc khỏe. Trong nửa chén đậu bắp nấu chín, bạn sẽ nhận được khoảng 6% lượng canxi cần thiết hàng ngày. Hơn nữa, đậu bắp là một nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời. Vitamin K là một loại vitamin tan trong chất béo cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức mạnh của xương.

Lợi ích cho thai kỳ và sự phát triển của thai nhi

Axit folic là một loại vitamin B có nhiều lợi ích, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai. Nó giúp hình thành DNA và tăng trưởng tế bào, đồng thời hỗ trợ sự phát triển não bộ, hộp sọ và tủy sống của thai nhi. Axit folic cũng rất tốt cho sức khỏe não bộ và huyết áp. Đối với người lớn có kế hoạch hoặc có thể mang thai, nên bổ sung từ 400-800 microgam axit folic mỗi ngày.  Nửa chén đậu bắp nấu chín chứa từ 4-9% lượng axit folic cần thiết hàng ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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