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Cải chính

6 loại rau quen mặt cực giàu canxi, ăn vào xương khỏe lại tốt đủ đường

Thứ Ba, 05:45, 22/09/2026
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VOV.VN - Ít ai biết rằng các loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào, lành mạnh và rất dễ hấp thu.

Lá củ cải trắng

Lá củ cải trắng là phần thường bị loại bỏ khi chế biến nhưng thực chất lại chứa hàm lượng canxi cao. Việc tận dụng lá củ cải đường để xào hoặc nấu canh không chỉ giúp gia tăng hương vị đậm đà cho món ăn mà còn nạp vào cơ thể lượng lớn canxi, magie và Vitamin K. Đây là giải pháp tận dụng thực phẩm thông minh để bảo vệ sức khỏe hệ xương và răng luôn chắc khỏe.

Cải chíp

Cải thảo rất giàu canxi, và canxi được hấp thụ dễ dàng từ loại rau này. Bạn hấp thụ lượng canxi từ 1 chén cải thảo nấu chín tương đương với một cốc sữa. Bạn có thể dùng cải thảo sống hoặc nấu chín trong nhiều món ăn khác nhau.

6 loai rau quen mat cuc giau canxi, an vao xuong khoe lai tot du duong hinh anh 1
Các loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào và rất dễ hấp thu. (Ảnh: VTC News)

Cải xoăn

Rau cải xoăn cung cấp canxi rất tốt. Tuy nhiên, cần khoảng ba phần rau cải xoăn để có lượng canxi tương đương với một cốc sữa. Cải xoăn có thể được ăn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như ăn sống trong salad, nấu trong súp hoặc sấy khô thành khoai tây chiên cải xoăn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh cung cấp canxi, và canxi được cơ thể hấp thụ rất tốt. Mặc dù cần hơn bốn phần bông cải xanh để có lượng canxi tương đương với một cốc sữa, nhưng nó vẫn có thể bổ sung canxi vào chế độ ăn uống của bạn.

Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh thường được nấu chín và rất giàu canxi. Mặc dù chúng là thực phẩm giàu oxalate, nhưng hàm lượng oxalate trong cải bẹ xanh thấp hơn nhiều so với rau bina.

Cải bó xôi

Rau bina (cải bó xôi/rau chân vịt) là một trong những loại rau lá xanh sở hữu hàm lượng canxi cao hàng đầu. Mặc dù rau bina chứa axit oxalic có thể làm giảm bớt khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách chần sơ rau qua nước sôi trước khi chế biến để loại bỏ bớt lượng axit này. Khi được chế biến đúng cách, rau bina sẽ là nguồn bổ sung canxi và khoáng chất tuyệt vời cho khung xương của bạn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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