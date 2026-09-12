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Cây thuốc quý hay trồng bờ ao, từ lá đến quả đều cực tốt cho sức khỏe

Thứ Bảy, 05:45, 12/09/2026
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VOV.VN - Không chỉ là cây cảnh mang ý nghĩa sung túc, hầu hết các bộ phận từ quả, lá cho đến nhựa cây sung đều chứa nhiều giá trị dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe. 

Cải thiện triệt để sức khỏe hệ tiêu hóa

Quả sung từ lâu đã được xem là "liều thuốc tự nhiên" cho đường ruột nhờ lượng chất xơ hòa tan (chủ yếu là pectin) cực kỳ phong phú. Khi đi vào cơ thể, chất xơ này hấp thụ nước, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, từ đó hỗ trợ điều trị tình trạng táo bón.

Bên cạnh đó, các hợp chất trong quả sung còn đóng vai trò như một chất prebiotic - nguồn thức ăn dồi dào nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh, cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm rõ rệt các triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS).

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và độ nhạy insulin

Mặc dù quả sung chín có vị ngọt tự nhiên, nhưng chỉ số đường huyết (GI) của sung ở mức trung bình và chứa lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Đặc biệt hơn, các nghiên cứu Y học hiện đại chỉ ra rằng lá sung chứa các hoạt chất có khả năng mô phỏng tác dụng của insulin hoặc làm tăng độ nhạy của tế bào đối với insulin.

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Hầu hết các bộ phận từ quả, lá cho đến nhựa cây sung đều chứa nhiều giá trị dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho hệ tim mạch, duy trì huyết áp ổn định

Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm như đột quỵ hay suy tim, mà nguyên nhân phổ biến là do chế độ ăn thừa Natri (muối) và thiếu Kali. Quả sung lại là nguồn cung cấp Kali tự nhiên rất lý tưởng trong khi chứa hàm lượng Natri cực thấp. Kali giúp thư giãn các mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ cơ thể đào thải lượng Natri dư thừa qua đường nước tiểu.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa cùng lượng chất xơ hòa tan trong quả sung còn hỗ trợ giảm mức triglycerides và cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó xơ vữa động mạch được hạn chế và sức khỏe tim mạch tổng thể được bảo vệ toàn diện.

Tăng cường mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương

Để duy trì khung xương chắc khỏe, cơ thể không chỉ cần Canxi mà còn cần các khoáng chất đồng đống vai trò duy trì liên kết xương. Quả sung là một trong số ít các loại trái cây chứa sự kết hợp hoàn hảo giữa Canxi, Magie, Phospho và Kali.

Kali trong quả sung có tác dụng chống lại sự mất Canxi qua nước tiểu (thường do chế độ ăn nhiều muối gây ra). Trong khi đó, Canxi và Magie sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình tái tạo mô xương, giúp củng cố mật độ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ rạn nứt xương và phòng ngừa tình trạng loãng xương sớm ở người trung niên và người cao tuổi.

Giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa

Cả quả sung, lá sung và vỏ cây sung đều chứa hàm lượng lớn các hợp chất sinh học có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ như Polyphenol, Flavonoid, Anthocyanin và Vitamin C. Các chất này đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do – thủ phạm gây nên tình trạng lão hóa sớm, viêm nhiễm mãn tính và tổn thương DNA.

Chế độ ăn bổ sung sung tươi hoặc các sản phẩm từ cây sung giúp làn da luôn duy trì độ đàn hồi, làm chậm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồng thời góp phần nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả

Đối với những người đang trong quá trình ăn kiêng hoặc muốn giữ dáng, quả sung tươi là một sự lựa chọn tuyệt vời. Lượng chất xơ dồi dào trong quả sung khi vào dạ dày sẽ nở ra, làm chậm quá trình rỗng của dạ dày và tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp bạn kiểm soát hiệu quả lượng calo nạp vào cơ thể và giảm các cơn thèm ăn vặt giữa giờ.

Thay vì tìm đến các loại bánh kẹo chế biến sẵn chứa nhiều đường hóa học và chất bảo quản, việc dùng một vài quả sung tươi sẽ vừa thỏa mãn vị giác nhờ độ ngọt tự nhiên, vừa cung cấp nguồn năng lượng lành mạnh cho cơ thể mà không lo tích tụ mỡ thừa

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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