Loại rau giá rẻ được ví như thuốc khỏe xương, nấu món gì cũng cực bổ dưỡng

Bảo vệ sức khỏe tim mạc

Đậu cove giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan, kali, folate và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong đậu cove. Chất xơ hòa tan giúp liên kết với lượng cholesterol xấu (LDL) ở đường tiêu hóa để đào thải ra ngoài, từ đó làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, lượng kali tự nhiên giúp cân bằng nồng độ natri, giảm áp lực lên thành mạch và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định.

Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón

Đậu cove có thể giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón nhờ hàm lượng chất xơ không hòa tan vượt trội. Chất xơ đóng vai trò thúc đẩy nhu động ruột vận hành trơn tru, làm mềm phân và giúp cơ thể đào thải chất thải dễ dàng hơn. Hơn nữa, chất xơ trong đậu cove còn là nguồn thức ăn tự nhiên (prebiotics) nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và bảo vệ niêm mạc đại tràng khỏe mạnh.

Đậu cove là loại rau củ vô cùng quen thuộc và xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm hàng ngày. (Ảnh: VietNamNet)

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Đậu cove có thể giúp tăng cường sức khỏe xương và phòng ngừa loãng xương nhờ lượng Vitamin K và canxi dồi dào có sẵn trong loại thực phẩm này. Vitamin K đóng vai trò là "chất dẫn đường" kích hoạt các protein gắn canxi trực tiếp vào khung xương, giúp gia tăng mật độ xương và giảm thiểu tình trạng xương giòn, dễ gãy ở người lớn tuổi. Thói quen ăn đậu cove thường xuyên giúp nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe và dẻo dai theo thời gian.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng an toàn

Đậu cove chứa cực kỳ ít calo nhưng lại giàu nước và chất xơ. Khi ăn đậu cove, lượng chất xơ làm dạ dày nhanh đầy, kéo dài cảm giác no và giảm bớt các cơn thèm ăn vặt giữa buổi. Đây là lựa chọn thực phẩm tuyệt vời giúp những người đang ăn kiêng vừa kiểm soát tốt calo nạp vào, vừa không lo bị thiếu hụt vi chất.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa da

Đậu cove chứa hàm lượng vitamin C cùng các chất chống oxy hóa nhóm flavonoid và carotenoid. Vitamin C giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Đồng thời, chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào da khỏi quá trình lão hóa sớm và thúc đẩy tổng hợp collagen giúp da săn chắc, mịn màng.