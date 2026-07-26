Mang thai với người tình hơn 20 tuổi, tôi nên làm gì khi anh bỏ của chạy lấy người

VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi, vợ cũng 50, chúng tôi đang rất mong ngóng có con. Mặc dù đậu thai được một vài lần nhưng lại xảy mất. Liệu có thuốc gì giúp giữ thai được hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.