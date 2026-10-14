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Dược liệu quý có màu đặc biệt, cực tốt cho sức khỏe xương khớp và trí nhớ

Thứ Tư, 05:45, 14/10/2026
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VOV.VN - Khác với gừng thông thường, củ gừng đen có phần ruột màu tím sẫm hoặc tím đen đặc trưng, nổi tiếng với hàm lượng flavonoid cao vượt trội và khả năng tăng cường sức khỏe tổng thể.

 

Gừng đen là gì?

Gừng đen còn được gọi là ngải tím, ngải đen, là một loại cây thân thảo thuộc họ gừng, có rất nhiều điểm tương đồng với gừng thông thường. Cây gừng đen có lá to và cao khoảng 0,3-0,5m, hoa màu trắng hoặc tím rất đẹp mắt.

Bên ngoài, củ gừng đen giống với loại gừng thông thường về vỏ, nhưng kích thước không lớn bằng và màu sắc bên trong là tím đen. Gừng đen có hương vị cay nồng và hơi đắng. Cây gừng đen được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền từ xa xưa, có nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân

Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy gừng đen có khả năng kích hoạt enzyme AMPK (enzyme điều hòa năng lượng tế bào). Việc kích hoạt AMPK giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, tăng cường đốt cháy mỡ thừa (đặc biệt là mỡ nội tạng vùng bụng) và ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ mới, từ đó hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn.

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Gừng đen là một loại dược liệu quý thuộc họ gừng. (Ảnh: VTC News)

Nâng cao thể lực và sức bền cơ bắp

Nhờ khả năng tối ưu hóa quá trình sản xuất năng lượng trong tế bào cơ, gừng đen giúp giảm cảm giác mệt mỏi và gia tăng sức chịu đựng khi vận động. Đối với những người thường xuyên tập luyện thể thao hoặc lao động thể lực nặng, sử dụng gừng đen giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn và hạn chế tình trạng đau mỏi sau tập.

Cải thiện tuần hoàn máu và bảo vệ tim mạch

Các hoạt chất chống oxy hóa trong gừng đen giúp làm giảm độ bám dính của tiểu cầu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và cải thiện độ đàn hồi của thành mạch. Nhờ đó, gừng đen hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim và hạ thấp nguy cơ mắc các bệnh lý xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Gừng đen chứa các thành phần có khả năng ức chế các chất gây viêm. Do đó, loại dược liệu này giúp giảm đau, sưng và cứng khớp ở những người bị viêm khớp, thoái hóa khớp mạn tính hoặc đau nhức cơ thể khi thời tiết thay đổi.

Tăng cường chức năng não bộ và trí nhớ

Lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong gừng đen bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi sự tấn công của gốc tự do và hiện tượng stress oxy hóa. Việc sử dụng gừng đen đúng liều lượng giúp cải thiện tốc độ xử lý của não bộ, tăng khả năng tập trung và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Chống lão hóa và tăng cường miễn dịch

Polymethoxyflavone cùng các chất chống oxy hóa khác trong gừng đen có khả năng dọn dẹp các gốc tự do có hại, làm chậm quá trình lão hóa tế bào từ bên trong. Đồng thời, các đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên của gừng đen còn góp phần củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm cúm, ho sốt.

Gừng đen là vị thuốc quý trong y học dân gian với nhiều công dụng vượt trội cho sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu và bảo đảm an toàn, người dùng cần tìm hiểu kỹ về công dụng, liều lượng cũng như cách dùng phù hợp. Đặc biệt, việc tham khảo ý kiến chuyên gia và ưu tiên lựa chọn sản phẩm từ các nguồn uy tín, chất lượng là yếu tố vô cùng quan trọng trước khi sử dụng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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