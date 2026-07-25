Loại củ được ví như “tiểu nhân sâm” giá rẻ bèo, là vị thuốc đại bổ cho sức khỏe

Tăng cường thị lực, ngừa mù lòa

Đây là lợi ích nổi tiếng nhất của cà rốt. Nhờ hàm lượng vitamin A và beta-carotene dồi dào, ăn cà rốt thường xuyên giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa tình trạng quáng gà và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Giảm nguy cơ ung thư

Các chất chống oxy hóa trong cà rốt, đặc biệt là carotenoid và polyacetylenes, được chứng minh là có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu cà rốt có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Không chỉ có màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt thanh, cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Cà rốt là thực phẩm lý tưởng cho người đang ăn kiêng. Loại củ này rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể trong các bữa ăn tiếp theo.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol

Lượng chất xơ hòa tan trong cà rốt liên kết với axit mật, giúp cơ thể tăng cường bài tiết cholesterol xấu (LDL) ra ngoài. Đồng thời, hàm lượng Kali cao trong cà rốt giúp làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng

Các chất chống oxy hóa và vitamin A trong cà rốt bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím (UV), ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm, nếp nhăn và mụn trứng cá. Bổ sung cà rốt đúng cách giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, hồng hào tự nhiên.

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cà rốt giúp làm tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru. Ngoài ra, chất xơ này còn là nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong cà rốt kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng để chống lại các bệnh nhiễm trùng, cảm cúm và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.