Loại gia vị có sẵn ở chợ, là thuốc bổ tự nhiên không phải ai cũng biết tận dụng

Kích thích tiêu hóa và tăng cường hấp thu dưỡng chất

Piperine trong hạt tiêu đen giúp kích thích dạ dày tăng tiết acid hydrochloric (HCl). Enzyme này đóng vai trò cốt lõi trong việc phân giải protein và các thức ăn phức tạp, từ đó ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu và táo bón. Đặc biệt, Piperine còn có khả năng làm tăng đáng kể sự hấp thụ các dưỡng chất khác trong ruột – điển hình như làm tăng khả năng hấp thụ Curcumin cũng như tăng hiệu suất hấp thụ beta-carotene, selen và B-complex.

Chống oxy hóa và chống viêm mãn tính

Các gốc tự do dư thừa là nguyên nhân hàng đầu gây ra các tổn thương cấp tế bào, dẫn đến lão hóa sớm và các bệnh mãn tính. Chất Piperine cùng các flavonoid trong hạt tiêu đen là những chất trung hòa gốc tự do cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ đặc tính chống viêm vượt trội, hạt tiêu đen hỗ trợ giảm đau tấy trong các bệnh lý mãn tính như viêm khớp, bệnh tim mạch và viêm đường tiêu hóa.

Không chỉ đơn thuần là gia vị quen thuộc tạo nên vị cay nồng, hạt tiêu đen từ lâu đã được mệnh danh là "vua của các loại gia vị". (Ảnh: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe não bộ và cải thiện trí nhớ

Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy Piperine có khả năng cải thiện chức năng não bộ bằng cách thúc đẩy các đường dẫn truyền thần kinh. Hoạt chất này giúp làm giảm quá trình tích tụ mảng bám amyloid trong não – yếu tố liên quan trực tiếp đến bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson, đồng thời hỗ trợ cải thiện khả năng ghi nhớ và độ tập trung.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm béo

Hạt tiêu đen đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện độ nhạy của hormone insulin, hỗ trợ điều hòa và ổn định nồng độ đường trong máu sau bữa ăn. Ngoài ra, lớp vỏ ngoài của hạt tiêu đen chứa các hợp chất có khả năng kích thích quá trình phân giải tế bào mỡ (lipolysis), tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Nâng cao miễn dịch và giải cảm hô hấp

Với đặc tính ấm, cay cùng hàm lượng vitamin C và chất kháng khuẩn tự nhiên cao, hạt tiêu đen là "vị thuốc" tuyệt vời giúp giải cảm. Một chút hạt tiêu đen kết hợp với nước ấm hoặc mật ong giúp làm loãng đờm, thông thoáng đường hô hấp, giảm ho và làm dịu nhanh cơn đau rát cổ họng do cảm lạnh.

Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư

Sự kết hợp giữa đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và khả năng bảo vệ ADN của Piperine giúp hạt tiêu đen được đánh giá cao trong việc phòng ngừa tổn thương tế bào. Các nghiên cứu tiền lâm sàng ghi nhận Piperine có thể làm chậm sự phát triển của một số tế bào ung thư (như ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại tràng).