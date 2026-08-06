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Loại hạt xưa dùng chống đói, là vị thuốc bổ dưỡng, ăn vào khỏe trong, đẹp ngoài

Thứ Năm, 05:45, 06/08/2026
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VOV.VN - Không chỉ là một loại ngũ cốc ngon miệng, hạt bo bo từ lâu đã được y học cổ truyền xếp vào hàng các vị thuốc quý nhờ khả năng bồi bổ cơ thể và trị bệnh cực kỳ hiệu quả. Vậy hạt bo bo có tác dụng gì cho sức khoẻ?

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng an toàn

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả thì hạt bo bo là sự lựa chọn tuyệt vời. Lượng chất xơ hòa tan cao trong hạt bo bo giúp bạn có cảm giác no lâu, làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tối ưu.

Tốt cho hệ tiêu hóa, chữa tiêu chảy và đầy bụng

Theo Đông y, hạt bo bo có tính bình, vị ngọt nhạt, vào ba kinh tỳ, vị, phế. Nó có tác dụng kiện tỳ (tăng cường chức năng tiêu hóa), trừ thấp. Nhờ đó, loại hạt này thường được dùng để chữa các chứng tiêu chảy kéo dài, ăn uống kém, đầy bụng, khó tiêu ở cả người lớn và trẻ em.

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Theo Đông y, hạt bo bo có tính bình, vị ngọt nhạt, vào ba kinh tỳ, vị, phế. (Ảnh: VTC News)

Thanh nhiệt và lợi tiểu

Hạt bo bo có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và nước thừa ra khỏi cơ thể qua đường tiểu tiện. Những người bị phù nề chân tay, bí tiểu hoặc cơ thể tích nước do chức năng thận kém có thể sử dụng hạt bo bo như một liệu pháp hỗ trợ tự nhiên rất hiệu quả.

Giảm cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan dạng pectin trong hạt bo bo có khả năng liên kết với các acid mật trong hệ tiêu hóa để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể. Đồng thời, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong hạt cũng giúp ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Một số nghiên cứu chuyên sâu chỉ ra rằng, chiết xuất từ hạt bo bo chứa các hợp chất như coixenolide, có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể để ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư (như ung thư phổi, ung thư cổ tử cung) ở giai đoạn khởi phát.

Dưỡng nhan, trị nám và làm trắng da

Đây là lý do hạt bo bo luôn xuất hiện trong các bài thuốc làm đẹp của phụ nữ Á Đông. Trong hạt bo bo chứa các chất chống oxy hóa mạnh và lượng Vitamin E dồi dào, giúp ức chế sự hình thành hắc sắc tố melanin, làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang và dưỡng da trắng mịn tự nhiên từ sâu bên trong.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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