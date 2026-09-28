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Cây thuốc đa năng chẳng trồng vẫn mọc khắp nơi, ít người biết tận dụng

Thứ Hai, 05:45, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù có mùi vị khá đặc trưng và hơi khó ăn đối với một số người, nhưng đây lại được xem là một vị thuốc tự nhiên vô cùng quý giá cho sức khỏe nhờ khả năng thanh nhiệt, giải độc và kháng viêm hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất polyphenol, flavonoids cùng vitamin C dồi dào trong rau diếp cá có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp củng cố lá chắn miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ cơ thể phòng chống tốt hơn các bệnh cảm cúm và nhiễm trùng thông thường.

Cải thiện hệ hô hấp về giảm ho

Đặc tính kháng viêm và diệt khuẩn cao giúp diếp cá trở thành vị thuốc dân gian quen thuộc chữa trị các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, ho kéo dài, viêm phế quản hay viêm xoang. Nước sắc diếp cá với một chút đường phèn giúp làm dịu niêm mạc cổ họng đang bị tổn thương và làm long đờm hiệu quả.

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Diếp cá là loại rau gia vị vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. (Ảnh: VTC News)

Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các thành phần sinh học trong rau diếp cá có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin trong cơ thể, hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường diễn ra hiệu quả hơn. Vì vậy, diếp cá là thực phẩm hỗ trợ rất tốt cho những người đang ở giai đoạn tiền tiểu đường hoặc bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Tốt cho hệ tiêu hóa và trị táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, diếp cá giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón. Tính kháng khuẩn tự nhiên của rau cũng góp phần tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và hạn chế các rắc rối về tiêu hóa như tiêu chảy.

Hỗ trợ điều trị mụn và làm đẹp da

Rau diếp cá chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa cùng các hoạt chất kháng sinh tự nhiên giúp làm dịu nhanh chóng các nốt mụn sưng viêm, mụn mủ và ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn phát triển. Bên cạnh đó, các dưỡng chất như vitamin C trong lá diếp cá còn hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và giúp da trở nên sáng mịn hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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