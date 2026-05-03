Loại nước dưỡng gan, uống vào bổ từ trong ra ngoài

Chủ Nhật, 14:00, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, nước đậu đen không chỉ đơn thuần là thức uống giải khát mà còn là một phương thuốc tự nhiên giúp bồi bổ cơ thể và ngăn ngừa nhiều bệnh lý mãn tính.

Giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Nước đậu đen chứa lượng chất chống oxy hóa anthocyanin cao gấp nhiều lần so với các loại trái cây như cam hay dâu tây. Hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Thói quen uống nước đậu đen thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì một làn da mịn màng, giảm nếp nhăn và bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Thanh lọc gan và hỗ trợ giải độc cơ thể hiệu quả

Trong hạt đậu đen có chứa một loại khoáng chất quý hiếm là molybdenum, thành phần cấu tạo của enzyme sulfite oxidase có chức năng khử độc các hợp chất sulfite gây hại. Nước đậu đen giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ độc tố tích tụ từ thực phẩm và môi trường. Đây là liệu pháp thanh lọc tự nhiên giúp giảm tình trạng nóng trong, mụn nhọt và mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho cơ thể.

loai nuoc duong gan, uong vao bo tu trong ra ngoai hinh anh 1
Nước đậu đen không chỉ đơn thuần là thức uống giải khát mà còn là một phương thuốc tự nhiên giúp bồi bổ cơ thể và ngăn ngừa nhiều bệnh lý mãn tính. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Nước đậu đen giàu kali, magie và canxi, những khoáng chất "vàng" giúp thư giãn mạch máu và kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ hòa tan trong đậu đen còn giúp làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và các biến chứng nguy hiểm liên quan đến hệ thống tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống hỗ trợ giảm cân, nước đậu đen là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu và ức chế cảm giác thèm ăn.

Các hợp chất như isoflavone và saponin trong đậu đen giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa vùng bụng một cách hiệu quả. Sử dụng nước đậu đen rang thay cho bữa phụ giúp bạn cắt giảm lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tăng cường sức khỏe hệ xương khớp

Canxi, phốt pho và protein trong nước đậu đen là những thành phần thiết yếu để xây dựng và duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. Đặc biệt đối với phụ nữ tiền mãn kinh hoặc người già, việc uống nước đậu đen giúp bổ sung các khoáng chất vi lượng, làm tăng mật độ xương và giảm thiểu nguy cơ loãng xương hay đau nhức xương khớp do tuổi tác, giúp khung xương luôn dẻo dai và linh hoạt.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Dù ở dạng nước trà hay nước nấu từ hạt, đậu đen vẫn cung cấp một lượng chất xơ nhất định giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột.

Nước đậu đen giúp nhuận tràng, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru, từ đó loại bỏ tình trạng táo bón và đầy hơi. Một hệ tiêu hóa sạch sẽ không chỉ giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn mà còn là nền tảng cho một hệ miễn dịch vững chắc.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
