English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại nước uống vào đẹp da, giữ dáng lại bổ đủ đường

Thứ Sáu, 14:00, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ mang hương vị thơm ngon, béo ngậy tự nhiên, sữa đậu nành còn là nguồn dinh dưỡng thực vật dồi dào, mang lại nhiều giá trị vượt trội cho sức khỏe của cả nam và nữ giới.

Sức khỏe não bộ

Sữa đậu nành rất giàu axit béo omega-3, là những chất béo "tốt" mà cơ thể bạn không thể tự tổng hợp được. Axit béo omega-3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Tác dụng của sữa đậu nành đối với các bệnh này vẫn đang được nghiên cứu, nhưng nhìn chung, đậu nành là một trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất không có nguồn gốc động vật.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sữa đậu nành cũng có thể giúp hỗ trợ hệ tim mạch của bạn. Sữa đậu nành là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, cho dù có được bổ sung kali hay không. Kali có liên quan mật thiết đến việc duy trì huyết áp thấp và nhịp tim đều đặn. Hơn nữa, sữa đậu nành có liên quan đến việc giảm mức cholesterol, đặc biệt là ở những người có cholesterol cao.

loai nuoc uong vao dep da, giu dang lai bo du duong hinh anh 1
Sữa đậu nành từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc và phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Sữa đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hóa chất được gọi là "phytoestrogen". Các isoflavone này phản ứng trong cơ thể giống như một dạng estrogen yếu. Vì vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành khác có thể giúp giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, chẳng hạn như bốc hỏa.

Có thể hỗ trợ sức khỏe xương

Hầu hết các loại sữa đậu nành thương mại đều được bổ sung canxi và vitamin D. Cả hai chất dinh dưỡng này đều giúp duy trì xương chắc khỏe. Nếu bạn dùng sữa đậu nành để thay thế sữa bò, các loại sữa đậu nành được bổ sung dưỡng chất là sự thay thế lý tưởng xét về khía cạnh sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn hoàn toàn tránh các sản phẩm từ sữa, vì chế độ ăn không có sữa có thể khiến bạn khó hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng an toàn

Với hàm lượng protein cao cùng chỉ số đường huyết (GI) thấp, sữa đậu nành giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa. Lượng calo vừa phải kết hợp với chất xơ hòa tan hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì vóc dáng thon gọn.

Nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong đậu nành giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Uống sữa đậu nành đều đặn hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi, mờ vết thâm nám và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lạc chứa nhiều chất béo, người bị mỡ máu có nên ăn?
Lạc chứa nhiều chất béo, người bị mỡ máu có nên ăn?

VOV.VN - Người bị mỡ máu cao vẫn có thể ăn lạc nếu dùng với lượng phù hợp và chế biến lành mạnh. Giàu protein, chất xơ và chất béo không bão hòa nhưng nhiều năng lượng, lạc cần được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn.

Lạc chứa nhiều chất béo, người bị mỡ máu có nên ăn?

Lạc chứa nhiều chất béo, người bị mỡ máu có nên ăn?

VOV.VN - Người bị mỡ máu cao vẫn có thể ăn lạc nếu dùng với lượng phù hợp và chế biến lành mạnh. Giàu protein, chất xơ và chất béo không bão hòa nhưng nhiều năng lượng, lạc cần được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn.

5 thói quen ăn rau xanh ai cũng cần tránh để bảo vệ sức khỏe tối đa
5 thói quen ăn rau xanh ai cũng cần tránh để bảo vệ sức khỏe tối đa

VOV.VN - Rau xanh là nguồn cung cấp xơ, vitamin và khoáng chất không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, việc lựa chọn, sơ chế và chế biến không đúng cách có thể biến thực phẩm bổ dưỡng này thành nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

5 thói quen ăn rau xanh ai cũng cần tránh để bảo vệ sức khỏe tối đa

5 thói quen ăn rau xanh ai cũng cần tránh để bảo vệ sức khỏe tối đa

VOV.VN - Rau xanh là nguồn cung cấp xơ, vitamin và khoáng chất không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, việc lựa chọn, sơ chế và chế biến không đúng cách có thể biến thực phẩm bổ dưỡng này thành nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chè hạt sen long nhãn có gì đặc biệt mà nhiều người yêu thích?
Chè hạt sen long nhãn có gì đặc biệt mà nhiều người yêu thích?

VOV.VN - Chè hạt sen long nhãn là món tráng miệng quen thuộc, kết hợp vị bùi của hạt sen, vị ngọt của long nhãn và nước đường phèn thanh nhẹ. Món chè không chỉ dễ ăn mà còn cung cấp một số dưỡng chất từ các nguyên liệu tự nhiên.

Chè hạt sen long nhãn có gì đặc biệt mà nhiều người yêu thích?

Chè hạt sen long nhãn có gì đặc biệt mà nhiều người yêu thích?

VOV.VN - Chè hạt sen long nhãn là món tráng miệng quen thuộc, kết hợp vị bùi của hạt sen, vị ngọt của long nhãn và nước đường phèn thanh nhẹ. Món chè không chỉ dễ ăn mà còn cung cấp một số dưỡng chất từ các nguyên liệu tự nhiên.

Ăn trước khi ngủ có gây tăng cân?
Ăn trước khi ngủ có gây tăng cân?

VOV.VN - Ăn trước khi đi ngủ không hẳn có hại, nhưng lợi hay bất lợi phụ thuộc vào thời điểm, khẩu phần và loại thực phẩm. Một bữa ăn nhẹ phù hợp có thể giảm cơn đói, trong khi ăn quá nhiều hoặc chọn thực phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn trước khi ngủ có gây tăng cân?

Ăn trước khi ngủ có gây tăng cân?

VOV.VN - Ăn trước khi đi ngủ không hẳn có hại, nhưng lợi hay bất lợi phụ thuộc vào thời điểm, khẩu phần và loại thực phẩm. Một bữa ăn nhẹ phù hợp có thể giảm cơn đói, trong khi ăn quá nhiều hoặc chọn thực phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe