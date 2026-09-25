Loại nước uống vào đẹp da, giữ dáng lại bổ đủ đường

Sức khỏe não bộ

Sữa đậu nành rất giàu axit béo omega-3, là những chất béo "tốt" mà cơ thể bạn không thể tự tổng hợp được. Axit béo omega-3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Tác dụng của sữa đậu nành đối với các bệnh này vẫn đang được nghiên cứu, nhưng nhìn chung, đậu nành là một trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất không có nguồn gốc động vật.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sữa đậu nành cũng có thể giúp hỗ trợ hệ tim mạch của bạn. Sữa đậu nành là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, cho dù có được bổ sung kali hay không. Kali có liên quan mật thiết đến việc duy trì huyết áp thấp và nhịp tim đều đặn. Hơn nữa, sữa đậu nành có liên quan đến việc giảm mức cholesterol, đặc biệt là ở những người có cholesterol cao.

Sữa đậu nành từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc và phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Sữa đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hóa chất được gọi là "phytoestrogen". Các isoflavone này phản ứng trong cơ thể giống như một dạng estrogen yếu. Vì vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành khác có thể giúp giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, chẳng hạn như bốc hỏa.

Có thể hỗ trợ sức khỏe xương

Hầu hết các loại sữa đậu nành thương mại đều được bổ sung canxi và vitamin D. Cả hai chất dinh dưỡng này đều giúp duy trì xương chắc khỏe. Nếu bạn dùng sữa đậu nành để thay thế sữa bò, các loại sữa đậu nành được bổ sung dưỡng chất là sự thay thế lý tưởng xét về khía cạnh sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn hoàn toàn tránh các sản phẩm từ sữa, vì chế độ ăn không có sữa có thể khiến bạn khó hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng an toàn

Với hàm lượng protein cao cùng chỉ số đường huyết (GI) thấp, sữa đậu nành giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa. Lượng calo vừa phải kết hợp với chất xơ hòa tan hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì vóc dáng thon gọn.

Nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong đậu nành giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Uống sữa đậu nành đều đặn hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi, mờ vết thâm nám và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.