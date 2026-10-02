English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại quả bình dân được ví như “siêu trái cây”, ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thứ Sáu, 14:00, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả ổi không chỉ là loại trái cây dân dã, thơm ngon mà còn được ví như một "kho tàng dinh dưỡng" mang lại nhiều tác dụng cho cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cam hay chanh giàu vitamin C nhất, ổi là "nhà vô địch". Vitamin C đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng khả năng kháng khuẩn, kháng virus của cơ thể. Hàm lượng vitamin C kỷ lục trong ổi giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm và ho khi thời tiết thay đổi. 

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong ruột, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Chiết xuất lá ổi và quả ổi đều được các nghiên cứu chỉ ra là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, rất tốt cho người tiểu đường hoặc nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

loai qua binh dan duoc vi nhu sieu trai cay , an thuong xuyen ngay cang khoe dep hinh anh 1
Dù có giá thành rất bình dân, hàm lượng vitamin và khoáng chất trong ổi lại vượt xa nhiều loại quả đắt tiền khác.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một quả ổi trung bình cung cấp khoảng 12% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi còn có tính kháng khuẩn, giúp giảm bớt tình trạng tiêu chảy nhẹ.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Ổi là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng. Một quả ổi chỉ chứa khoảng 37 - 60 calo nhưng lại tạo cảm giác no lâu nhờ lượng xơ và nước cao. Điều này giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn giữa các bữa chính mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin và khoáng chất.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lượng kali, chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa trong ổi góp phần làm giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và ổn định huyết áp. Nhờ đó, ăn ổi thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Cải thiện làn da và chống lão hóa

Chất chống oxy hóa như lycopene, beta-carotene cùng vitamin A, C trong ổi giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Việc bổ sung ổi vào chế độ ăn thúc đẩy sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình xuất hiện nếp nhăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hạt mít tưởng bỏ đi nhưng lại có những lợi ích bất ngờ
Hạt mít tưởng bỏ đi nhưng lại có những lợi ích bất ngờ

VOV.VN - Hạt mít thường được luộc, rang hoặc chế biến thành nhiều món ăn, nhưng không phải ai cũng biết loại hạt này chứa những dưỡng chất gì và sử dụng thế nào cho phù hợp. Vậy ăn hạt mít có lợi ích gì, ăn bao nhiêu là đủ và chế biến ra sao để đảm bảo an toàn?

Hạt mít tưởng bỏ đi nhưng lại có những lợi ích bất ngờ

Hạt mít tưởng bỏ đi nhưng lại có những lợi ích bất ngờ

VOV.VN - Hạt mít thường được luộc, rang hoặc chế biến thành nhiều món ăn, nhưng không phải ai cũng biết loại hạt này chứa những dưỡng chất gì và sử dụng thế nào cho phù hợp. Vậy ăn hạt mít có lợi ích gì, ăn bao nhiêu là đủ và chế biến ra sao để đảm bảo an toàn?

Loại cây giá rẻ giúp dưỡng gan bổ thận, chỉ một cây vẫn đủ dùng cho cả nhà
Loại cây giá rẻ giúp dưỡng gan bổ thận, chỉ một cây vẫn đủ dùng cho cả nhà

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở hương vị ngọt ngào thanh mát, cây mía còn được coi là nguồn dưỡng chất tự nhiên dồi dào mang lại nhiều giá trị bất ngờ cho cơ thể.

Loại cây giá rẻ giúp dưỡng gan bổ thận, chỉ một cây vẫn đủ dùng cho cả nhà

Loại cây giá rẻ giúp dưỡng gan bổ thận, chỉ một cây vẫn đủ dùng cho cả nhà

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở hương vị ngọt ngào thanh mát, cây mía còn được coi là nguồn dưỡng chất tự nhiên dồi dào mang lại nhiều giá trị bất ngờ cho cơ thể.

8 loại trái cây giúp vết thương nhanh lành hơn
8 loại trái cây giúp vết thương nhanh lành hơn

VOV.VN - Khi có vết thương, bên cạnh chăm sóc đúng cách, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần hỗ trợ cơ thể tái tạo mô và phục hồi. Một số loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và nước có thể bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình này.

8 loại trái cây giúp vết thương nhanh lành hơn

8 loại trái cây giúp vết thương nhanh lành hơn

VOV.VN - Khi có vết thương, bên cạnh chăm sóc đúng cách, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần hỗ trợ cơ thể tái tạo mô và phục hồi. Một số loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và nước có thể bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình này.

Loại nước uống vào đẹp da, giữ dáng lại bổ đủ đường
Loại nước uống vào đẹp da, giữ dáng lại bổ đủ đường

VOV.VN - Không chỉ mang hương vị thơm ngon, béo ngậy tự nhiên, sữa đậu nành còn là nguồn dinh dưỡng thực vật dồi dào, mang lại nhiều giá trị vượt trội cho sức khỏe của cả nam và nữ giới.

Loại nước uống vào đẹp da, giữ dáng lại bổ đủ đường

Loại nước uống vào đẹp da, giữ dáng lại bổ đủ đường

VOV.VN - Không chỉ mang hương vị thơm ngon, béo ngậy tự nhiên, sữa đậu nành còn là nguồn dinh dưỡng thực vật dồi dào, mang lại nhiều giá trị vượt trội cho sức khỏe của cả nam và nữ giới.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe