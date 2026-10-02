Loại quả bình dân được ví như “siêu trái cây”, ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cam hay chanh giàu vitamin C nhất, ổi là "nhà vô địch". Vitamin C đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng khả năng kháng khuẩn, kháng virus của cơ thể. Hàm lượng vitamin C kỷ lục trong ổi giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm và ho khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong ruột, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Chiết xuất lá ổi và quả ổi đều được các nghiên cứu chỉ ra là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, rất tốt cho người tiểu đường hoặc nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Dù có giá thành rất bình dân, hàm lượng vitamin và khoáng chất trong ổi lại vượt xa nhiều loại quả đắt tiền khác.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một quả ổi trung bình cung cấp khoảng 12% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi còn có tính kháng khuẩn, giúp giảm bớt tình trạng tiêu chảy nhẹ.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Ổi là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng. Một quả ổi chỉ chứa khoảng 37 - 60 calo nhưng lại tạo cảm giác no lâu nhờ lượng xơ và nước cao. Điều này giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn giữa các bữa chính mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin và khoáng chất.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lượng kali, chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa trong ổi góp phần làm giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và ổn định huyết áp. Nhờ đó, ăn ổi thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Cải thiện làn da và chống lão hóa

Chất chống oxy hóa như lycopene, beta-carotene cùng vitamin A, C trong ổi giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Việc bổ sung ổi vào chế độ ăn thúc đẩy sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình xuất hiện nếp nhăn.